Овечкин о движении Putin Team: Я за Путина и не скрываю этого

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Вашингтон, 6 ноября. Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал видеоролик в честь Дня народного единства, где призвал не стесняться показаться немодным.

Российский форвард поздравил россиян с Днем народного единства и пожелал мира, счастья и добра.

Кроме того, он призвал открыто говорить о своих взглядах и не стесняться быть немодным.

«Наша сила — сила России — в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого — Putin Team», — подчеркнул Овечкин.

Ранее нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук поддержал движение Putin Team.