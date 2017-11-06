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Овечкин о движении Putin Team: Я за Путина и не скрываю этого
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    Овечкин о движении Putin Team: Я за Путина и не скрываю этого

    16:00  6 Ноября 2017
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    Овечкин о движении Putin Team: Я за Путина и не скрываю этого

    Вашингтон, 6 ноября. Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал видеоролик в честь Дня народного единства, где призвал не стесняться показаться немодным. 

    Российский форвард поздравил россиян с Днем народного единства и пожелал мира, счастья и добра. 

    Кроме того, он призвал открыто говорить о своих взглядах и не стесняться быть немодным.

    Овечкин о движении Putin Team: Я за Путина и не скрываю этого

    «Наша сила — сила России — в единстве. И давайте открыто говорить о наших взглядах, принципах, мыслях. Не надо стесняться показаться немодным. Я за Путина и не скрываю этого — Putin Team», — подчеркнул Овечкин.

    Ранее нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук поддержал движение Putin Team

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #овечкин #putin team
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