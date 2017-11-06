Японский политик заявил о недопустимости санкций против России из-за Крыма

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Ялта, 6 ноября. Лидер японский партии «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура заявил, что референдум в Крыму был абсолютно законным мероприятием, а санкции в отношении РФ и Крыма недопустимы.

«Я отношу себя к друзьям Крыма, отношу себя к политическим силам Японии, которые во что бы то ни стало поддерживают референдум крымского народа о присоединении к России», — цитирует политика агентство РИА Новости.

Он также добавил, что за последнее время восемь раз был в Крыму, потому что в Японии не знают, как обстоят дела на полуострове. Кимура добавил, что сейчас Япония находится в фарватере США, которые «в свое время сбросили на нее атомную бомбу».

В данный момент японский депутат намерен донести до своей страны знание той ситуации, которая складывается на полуострове. Он также планирует донести до правительства, что референдум в Крыму был проведен добровольно и законно.

«Соответственно, незаконными являются все те препятствия, которые чинятся народу Крыма, включая недопустимые международные санкции в отношении воссоединения Крыма и России», — резюмировал Кимура.

Напомним, что в Ялте с 6 по 7 ноября проходит форум друзей Крыма в рамках международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения». На мероприятии присутствует около 90 иностранных гостей из 30 стран мира.