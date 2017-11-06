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Обстрелы Донбасса Захарченко связал с возможной встречей Путина и Трампа
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    Обстрелы Донбасса Захарченко связал с возможной встречей Путина и Трампа

    14:38  6 Ноября 2017
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    Обстрелы Донбасса Захарченко связал с возможной встречей Путина и Трампа

    Донецк, 6 ноября. Глава ДНР Александр Захарченко считает, что причиной нарушения Киевом договоренностей по Донбассу может послужить возможная встреча лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В командовании ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе — киевские силовики открыли огонь по жилым кварталам Донецка. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил о возможной встрече президентов России и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. 

    «Сейчас ситуация в Киеве не очень хорошая. Это было сделано специально, либо для того, чтобы переключить внимание на Донбасс, к тому что здесь идет война, либо к встрече Путина с Трампом — одно из двух», — сказал глава Донецкой республики Александр Захарченко.

    Донецкий политик назвал преступлением обстрел прифронтовой территории из минометов и артиллерией. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР. Урегулированием украинского кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и на уровне глав стран «нормандского формата». 

    Обстрелы Донбасса Захарченко связал с возможной встречей Путина и Трампа

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #всу #донбасс #украина
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