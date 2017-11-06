Интимные видео соведущей Сергея Дружко слили в Сеть

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Москва, 6 ноября. Ряд пикантных видео с участием Оксаны Стрельцовой — соведущей YouTube-канала Druzhko Show выложили в Сеть.

На видео запечатлено, как Стрельцова с мужчиной занимается сексом под звук колокольчика, который обозначает очередное пожертвование от зрителя, пишет Lenta.ru.

Неизвестные пользователи обвинили Стрельцову в оказании секс-услуг создателям Druzhko Show, за которые девушку якобы и «стали выдвигать на передний план шоу».

«Некоторые видео записывались и выкладывались на специализированные интернет-ресурсы для получения большей прибыли», — сообщил анонимный автор публикации.

Напомним, Стрельцова впервые появилась на канале Druzhko Show в конце минувшего лета.