Вооруженный ножом немец взял в заложники чиновницу в Баварии
Мюнхен, 6 ноября. Вооруженный ножом 28-летний мужчина напал на управление по делам молодежи в небольшом городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии. Как сообщили в городском управлении полиции, женщина была легко ранена.
Как сообщают местные СМИ, к управлению по делам молодежи в настоящее время стянуты сотрудники полиции и полицейского спецназа. Полицейские вступили в переговоры с преступником, операция продолжается.
Upper Bavarian At the Pfaffenhofen District Youth Aid Office on the Ilm, there is a hostage-taking pic.twitter.com/6eIRxyBFLo— fabian ciobanu (@fabritio22222) November 6, 2017
По некоторым данным, мужчина напал на 31-летнюю чиновницу управления по делам молодежи из-за спора о лишении его родительских прав, сообщает Bayerischer Rundfunk.
Других сведений о напавшем в настоящее время нет, полиция в настоящий момент не связывает нападение с терроризмом. В полиции настоятельно призвали свидетелей нападения не публиковать видео или фото из места ЧП.
Bitte unterstützt uns bei unserer Arbeit in #Pfaffenhofen und verbreitet KEINE Bilder, Videos etc. Ihr helft damit dem Täter.— Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) November 6, 2017