Вооруженный ножом немец взял в заложники чиновницу в Баварии

В Избранное

Мюнхен, 6 ноября. Вооруженный ножом 28-летний мужчина напал на управление по делам молодежи в небольшом городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии. Как сообщили в городском управлении полиции, женщина была легко ранена.

Как сообщают местные СМИ, к управлению по делам молодежи в настоящее время стянуты сотрудники полиции и полицейского спецназа. Полицейские вступили в переговоры с преступником, операция продолжается.

Upper Bavarian At the Pfaffenhofen District Youth Aid Office on the Ilm, there is a hostage-taking pic.twitter.com/6eIRxyBFLo — fabian ciobanu (@fabritio22222) November 6, 2017

По некоторым данным, мужчина напал на 31-летнюю чиновницу управления по делам молодежи из-за спора о лишении его родительских прав, сообщает Bayerischer Rundfunk.

Других сведений о напавшем в настоящее время нет, полиция в настоящий момент не связывает нападение с терроризмом. В полиции настоятельно призвали свидетелей нападения не публиковать видео или фото из места ЧП.