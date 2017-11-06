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Вооруженный ножом немец взял в заложники чиновницу в Баварии
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    Вооруженный ножом немец взял в заложники чиновницу в Баварии

    14:30  6 Ноября 2017
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    Вооруженный ножом немец взял в заложники чиновницу в Баварии

    Мюнхен, 6 ноября. Вооруженный ножом 28-летний мужчина напал на управление по делам молодежи в небольшом городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии. Как сообщили в городском управлении полиции, женщина была легко ранена.

    Как сообщают местные СМИ, к управлению по делам молодежи в настоящее время стянуты сотрудники полиции и полицейского спецназа. Полицейские вступили в переговоры с преступником, операция продолжается.

    По некоторым данным, мужчина напал на 31-летнюю чиновницу управления по делам молодежи из-за спора о лишении его родительских прав, сообщает Bayerischer Rundfunk.

    Других сведений о напавшем в настоящее время нет, полиция в настоящий момент не связывает нападение с терроризмом. В полиции настоятельно призвали свидетелей нападения не публиковать видео или фото из места ЧП.

     

    Автор: Валентин Меликов
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