Толпа избила советника главы МВД Украины Шкиряка у здания суда в Киеве

В Избранное

Киев, 6 ноября. Толпа набросилась на советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка у здания суда в Киеве, где идет рассмотрение дела против пограничника Сергея Комогорова.

Инцидент произошел у здания Высшего специализированного суда Киева. В понедельник, 6 ноября, там рассматривают дело против пограничника Комогорова, который, по мнению советника главы МВД Украины, является невиновным. Шкиряк ранее на своей странице в Facebook выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

Однако у здания суда Шкиряка ожидал неприятный сюрприз. Толпа возмущенных украинцев набросила на него, и несколько сотен человек попытались избить советника украинского министра.

«Наконец мы до тебя добрались», — раздавались крики к толпе.

В правоохранительных органах столицы Украины подчеркнули, что официального обращения в полицию от пострадавшего не поступало.