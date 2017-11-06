«Классическая засада»: Осмаев рассказал новые подробности нападения

В Избранное

Киев, 6 ноября. Злоумышленники, организовавшие нападение на джип командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, подготовили «классическую засаду». Об этом журналистам сообщил сам уроженец Чечни.

«Это классическая засада была. В укромном месте, на повороте, военная такая засада. Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая», — цитирует его слова издание «Цензор.НЕТ».

Как отметил Осмаев, обстрел велся несколько секунд с правой стороны. В результате машина заглохла.

«Я остановился, думал, начнут добивать, подойдет кто-то. Но никто так и не подошел, они оказались трусами и сбежали», — объяснил мужчина.

Напомним, в конце октября был обстрелян автомобиль Адама Осмаева (обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина). В результате инцидента погибла его жена Амина Окуева.