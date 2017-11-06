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Эксперт рассказал, следует ли России опасаться украинского центра по дискредитации Крыма
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    Эксперт рассказал, следует ли России опасаться украинского центра по дискредитации Крыма

    14:25  6 Ноября 2017
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    Политолог рассказал, зачем Украине нужен центр по дискредитации Крыма

    Руководство Республики Крым разоблачило планы украинских властей по дискредитации полуострова. Так, было установлено, что под патронажем украинских и западных спецслужб под Киевом был создан специальный пропагандистский центр, целью которого является дестабилизация политической ситуации в Крыму.

    «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно», — заявляет в этой связи Дмитрий Полонский, вице-премьер РК.

    Полонский также добавил, что кампания по дискредитации властей полуострова, развязанная киевским центром, уже отчетливо видна в социальных сетях и на страницах различных интернет-изданий.

    После Крыма украинские пропагандисты возьмут под прицел другие регионы России

    Политолог Владимир Джаралла уверен, что после Крыма украинские пропагандисты возьмут под прицел другие регионы России.

    «Схема работы таких пропагандистских центров везде одна и та же. В регионах находятся существующие недостатки и раздуваются до глобальных масштабов. Все это порождает у людей определенные настроения, которые затем могут быть использованы, когда для того придет время. На первый взгляд, то, что такой центр может представлять какую-то опасность для Крыма или России, кажется смешным, тем не менее не будем забывать, что мы имеем перед собой пример Украины, где все эти тактики сработали», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Джаралла согласен с Полонским в том, что вряд ли украинский центр по дискредитации Крыма будет успешным. Расшатать ситуацию на полуострове у его работников не получится. За годы, прошедшие со времен второго майдана, крымчане приобрели стойкий иммунитет к украинской пропаганде.

    «Все мы здесь прекрасно понимаем, что только благодаря российской армии в Крыму в 2014 году не произошло самого страшного — не пролилась кровь. Каждый раз, когда наши «доброжелатели» с севера делают тот или иной вброс в крымское информационное пространство, мы быстро изобличаем его как пропаганду. Для этого нам достаточно вспомнить о многочисленных публикациях, в которых украинские националисты в красках описывали то, что они собирались устроить на полуострове. Однажды избежав этой кровавой бани, мы прекрасно понимаем, что все эти планы никуда не исчезли, просто у Украины нет возможности их реализовать. Это — сильнейший антидот от всякой «дискредитации», — продолжает Владимир Джаралла.

    Благодаря российской армии в Крыму в 2014 году не произошло самого страшного

    Кадровый состав для киевского центра по дискредитации Крыма предоставит украинское журналистское сообщество, тем не менее руководство данной организацией будет осуществляться из-за рубежа. В какой-то мере, считает Владимир Джаралла, этот центр — это просто первая ласточка. После него на Украине и на других потенциальных плацдармах возникнут иные информационно-пропагандистские центры, имеющие целью дестабилизировать ситуацию в других регионах и областях Российской Федерации.

    Так, к примеру, вскоре «Радио «Свобода» планирует открыть новый интернет-проект «Сибирь. Реалии». По аналогии с ресурсом «Крым. Реалии» данный интернет-сайт будет заниматься освещением ситуации в зауральских областях РФ в выгодном для Запада свете. «Смысл такого информационного наступления по всем регионам России вполне очевиден — раскачивание ситуации в преддверии президентских выборов марта 2018 года. Именно для этого Украине нужен такой центр. Все это нам уже давно знакомо, все это мы, крымчане, уже проходили на Украине. Другое дело, что в РФ несколько иная атмосфера. С одной стороны, у людей, вроде как еще нет иммунитета от таких тактик. С другой, Россия — не Украина, а потому власти воспринимают такого рода опасности со всей должной серьезностью».

    «Благодаря тому, что РФ приняла целый ряд превентивных мер на законодательном и практическом уровне, покровители таких центров не могут полагаться здесь на все те инструменты, которые успешно были применены ими на Украине. Так, к примеру, на Украине такие центры дискредитации власти работали в спайке с сильными прозападными неправительственным организациями, которые занимались подготовкой сил для госпереворота. То, как они это делали, можно легко проследить по публикациям, начиная с 2011 года. Также на Украине до Майдана свободно действовал очень мощных сегмент СМИ, работающих против власти. В России на их пути стоят различные преграды и сдерживающие механизмы. Потому, я не думаю, что Крыму и РФ следует бояться этого нового киевского центра», — подводит итог Владимир Джаралла.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #киев #украина #крым #джаралла #дискредитация
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