Эксперт рассказал, следует ли России опасаться украинского центра по дискредитации Крыма

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Руководство Республики Крым разоблачило планы украинских властей по дискредитации полуострова. Так, было установлено, что под патронажем украинских и западных спецслужб под Киевом был создан специальный пропагандистский центр, целью которого является дестабилизация политической ситуации в Крыму.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно», — заявляет в этой связи Дмитрий Полонский, вице-премьер РК.

Полонский также добавил, что кампания по дискредитации властей полуострова, развязанная киевским центром, уже отчетливо видна в социальных сетях и на страницах различных интернет-изданий.

Политолог Владимир Джаралла уверен, что после Крыма украинские пропагандисты возьмут под прицел другие регионы России.

«Схема работы таких пропагандистских центров везде одна и та же. В регионах находятся существующие недостатки и раздуваются до глобальных масштабов. Все это порождает у людей определенные настроения, которые затем могут быть использованы, когда для того придет время. На первый взгляд, то, что такой центр может представлять какую-то опасность для Крыма или России, кажется смешным, тем не менее не будем забывать, что мы имеем перед собой пример Украины, где все эти тактики сработали», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Джаралла согласен с Полонским в том, что вряд ли украинский центр по дискредитации Крыма будет успешным. Расшатать ситуацию на полуострове у его работников не получится. За годы, прошедшие со времен второго майдана, крымчане приобрели стойкий иммунитет к украинской пропаганде.

«Все мы здесь прекрасно понимаем, что только благодаря российской армии в Крыму в 2014 году не произошло самого страшного — не пролилась кровь. Каждый раз, когда наши «доброжелатели» с севера делают тот или иной вброс в крымское информационное пространство, мы быстро изобличаем его как пропаганду. Для этого нам достаточно вспомнить о многочисленных публикациях, в которых украинские националисты в красках описывали то, что они собирались устроить на полуострове. Однажды избежав этой кровавой бани, мы прекрасно понимаем, что все эти планы никуда не исчезли, просто у Украины нет возможности их реализовать. Это — сильнейший антидот от всякой «дискредитации», — продолжает Владимир Джаралла.

Кадровый состав для киевского центра по дискредитации Крыма предоставит украинское журналистское сообщество, тем не менее руководство данной организацией будет осуществляться из-за рубежа. В какой-то мере, считает Владимир Джаралла, этот центр — это просто первая ласточка. После него на Украине и на других потенциальных плацдармах возникнут иные информационно-пропагандистские центры, имеющие целью дестабилизировать ситуацию в других регионах и областях Российской Федерации.

Так, к примеру, вскоре «Радио «Свобода» планирует открыть новый интернет-проект «Сибирь. Реалии». По аналогии с ресурсом «Крым. Реалии» данный интернет-сайт будет заниматься освещением ситуации в зауральских областях РФ в выгодном для Запада свете. «Смысл такого информационного наступления по всем регионам России вполне очевиден — раскачивание ситуации в преддверии президентских выборов марта 2018 года. Именно для этого Украине нужен такой центр. Все это нам уже давно знакомо, все это мы, крымчане, уже проходили на Украине. Другое дело, что в РФ несколько иная атмосфера. С одной стороны, у людей, вроде как еще нет иммунитета от таких тактик. С другой, Россия — не Украина, а потому власти воспринимают такого рода опасности со всей должной серьезностью».