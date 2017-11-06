Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Тела пропавших рыбаков нашли в Псковской области
Новороссия
Глава ДНР: Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава ДНР: Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе

    14:24  6 Ноября 2017
    466

    Глава ДНР: Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе

    Донецк, 6 ноября. Лидер ДНР Александр Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей украинских силовиков в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии.

    «За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку…», — цитирует главы ДНР агентство РИА Новости.

    Отвечая на вопрос журналиста, Захарченко отметил, что ДНР не оставила все это без ответа.

    По словам Захарченко, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не считает необходимым фиксировать подобные случаи обстрела Донецка, так как эти факты докажут, что огонь велся с украинской стороны, что, в свою очередь, указывает на то, что «Украины развязала здесь войну и во всем виновата».

    Лидер ДНР считает, что все это может быть связано с возможной встречей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    «Это было сделано специально, либо для того, чтобы переключить внимание на Донбасс, к тому, что здесь идет война, либо к встрече Путина с Трампом — одно из двух», — заявил Захарченко.

    Автор: Дима Оленин
    #днр #украина #захарченко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        109
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        417
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        20613
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1557