Глава ДНР: Две артиллерийские батареи украинских силовиков уничтожены в Донбассе

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Донецк, 6 ноября. Лидер ДНР Александр Захарченко заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей украинских силовиков в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии.

«За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку…», — цитирует главы ДНР агентство РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, Захарченко отметил, что ДНР не оставила все это без ответа.

По словам Захарченко, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не считает необходимым фиксировать подобные случаи обстрела Донецка, так как эти факты докажут, что огонь велся с украинской стороны, что, в свою очередь, указывает на то, что «Украины развязала здесь войну и во всем виновата».

Лидер ДНР считает, что все это может быть связано с возможной встречей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС.