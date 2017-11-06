Экс-участник АТО назвал радикальный способ возвращения Донбасса Украине

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Киев, 6 ноября. Донецк и Луганск необходимо уничтожить, чтобы вернуть в состав Украины, заявил бывший участник так называемой АТО в Донбассе Мирослав Гай.

Гай поделился мнение о том, как Киев может вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. Бывший участник АТО убежден, что без массовых потерь в этом вопросе не обойтись.

«Для того, чтобы зайти в Донецк и его освободить, нужно его уничтожить», — заявил он в эфире украинского телеканала 112.

Он подчеркнул, что потери будут как со стороны военных, так и мирного населения.

«Вот это (уничтожение. — Прим. ФАН) должно произойти с Донецком и Луганском, — констатировал он. — Я не уверен, что кто-то готов на это».

Ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, с чем связано обострение ситуации в Донбассе.