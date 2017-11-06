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Украина
Экс-участник АТО назвал радикальный способ возвращения Донбасса Украине
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    Экс-участник АТО назвал радикальный способ возвращения Донбасса Украине

    13:53  6 Ноября 2017
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    Экс-участник АТО назвал радикальный способ возвращения Донбасса Украине

    Киев, 6 ноября. Донецк и Луганск необходимо уничтожить, чтобы вернуть в состав Украины, заявил бывший участник так называемой АТО в Донбассе Мирослав Гай.

    Гай поделился мнение о том, как Киев может вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. Бывший участник АТО убежден, что без массовых потерь в этом вопросе не обойтись.

    «Для того, чтобы зайти в Донецк и его освободить, нужно его уничтожить», — заявил он в эфире украинского телеканала 112.

    Он подчеркнул, что потери будут как со стороны военных, так и мирного населения.

    «Вот это (уничтожение. — Прим. ФАН) должно произойти с Донецком и Луганском, — констатировал он. — Я не уверен, что кто-то готов на это».

    Экс-участник АТО назвал радикальный способ возвращения Донбасса Украине

    Ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, с чем связано обострение ситуации в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ато #киев #донбасс #донецк #луганск #уничтожение
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