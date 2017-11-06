Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе
Происшествия
Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе

    13:41  6 Ноября 2017
    42

    Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе

    Кемерово, 6 ноября. Жительница Кемерово упала с пятого этажа жилого дома. От полученных травм 84-летняя женщина скончалась в больнице.

    Инцидент произошел на улице Революции в Осинниках.

    О несчастном случае в полицию сообщила местная жительница, ставшая случайным очевидцем произошедшего. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось. Через какое-то время она скончалась.

    В данный момент устанавливаются причины произошедшего, сообщает «Газета Кемерова».

    Автор: Дима Оленин
    #кемерово #несчастный случай
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        57
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        379
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        19535
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1550