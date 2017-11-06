Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе
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Кемерово, 6 ноября. Жительница Кемерово упала с пятого этажа жилого дома. От полученных травм 84-летняя женщина скончалась в больнице.
Инцидент произошел на улице Революции в Осинниках.
О несчастном случае в полицию сообщила местная жительница, ставшая случайным очевидцем произошедшего. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось. Через какое-то время она скончалась.
В данный момент устанавливаются причины произошедшего, сообщает «Газета Кемерова».