Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе

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Кемерово, 6 ноября. Жительница Кемерово упала с пятого этажа жилого дома. От полученных травм 84-летняя женщина скончалась в больнице.

Инцидент произошел на улице Революции в Осинниках.

О несчастном случае в полицию сообщила местная жительница, ставшая случайным очевидцем произошедшего. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось. Через какое-то время она скончалась.

В данный момент устанавливаются причины произошедшего, сообщает «Газета Кемерова».