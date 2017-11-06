Армения и Сербия выразили готовность участвовать в разминировании Сирии

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Москва, 6 ноября. Армения и Сербия выразили готовность послать своих специалистов в Сирийскую Арабскую Республику для разминирования территории этой страны по окончании там военных действий. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы военного ведомства России Александр Фомин.

По его словам, одним из острых вопросов сейчас можно назвать очистку территории САР от взрывных устройств и мин.

«Мы провели консультации с представителями оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовность направить свои инженерные подразделения в Сирию уже подтвердили Ереван и Белград, к ним могут присоединиться китайские саперы», — подчеркнул Фомин.

Кроме того, он добавил, что некоторые государства решили оказать материальную помощь в данном вопросе, сообщает Газета.Ru.