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Новости Сирии
Армения и Сербия выразили готовность участвовать в разминировании Сирии
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    Армения и Сербия выразили готовность участвовать в разминировании Сирии

    13:33  6 Ноября 2017
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    Армения и Сербия выразили готовность участвовать в разминировании Сирии

    Москва, 6 ноября. Армения и Сербия выразили готовность послать своих специалистов в Сирийскую Арабскую Республику для разминирования территории этой страны по окончании там военных действий. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы военного ведомства России Александр Фомин. 

    По его словам, одним из острых вопросов сейчас можно назвать очистку территории САР от взрывных устройств и мин.

    Армения и Сербия выразили готовность участвовать в разминировании Сирии

    «Мы провели консультации с представителями оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовность направить свои инженерные подразделения в Сирию уже подтвердили Ереван и Белград, к ним могут присоединиться китайские саперы», — подчеркнул Фомин.

    Кроме того, он добавил, что некоторые государства решили оказать материальную помощь в данном вопросе, сообщает Газета.Ru

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #минобороны рф #сербия #армения #саперы #разминирование #инженеры
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