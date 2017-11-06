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Сирия, 6 ноября. Курды проводят аресты несогласных с принудительной мобилизацией в Алеппо. «Ан-Нусра»*** заявляет о том, что отразила атаку САА в Хаме. В провинции Дияла в Ираке был обнаружен командный пункт одного из лидеров ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по укреплениям «Ан-Нусры» в южной части Идлиба и Алеппо, оказывают поддержку САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»: подверглось ракетным ударам армии САР на окраинах города Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор; утверждает, что САА понесла потери в боях с террористами близ станции «Т-2» на юго-западе Дейр эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА к северу от Хамы; заявляет, что отбила атаку САА в северной части провинции Хама.

Курды: начали проводить аресты несогласных с принудительной мобилизацией в Манбидже в провинции Алеппо; обстреляли город Аль-Бусайра к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Возобновились перестрелки между радикалами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА) на северо-востоке Дамаска. Как передает оппозиционный Twitter-канал (athadsy65), позиции боевиков подверглись артиллерийскому обстрелу правительственных войск на окраине районов Джобар и Айн-Тарма, оккупированных силами «Джебхат Ан-Нусры»1 и «Файлак Ар-Рахман». Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

Провинция Алеппо

Российские военные самолеты нанесли серию авиаударов в поддержку наступления сирийских подразделений близ границы между провинциями Алеппо и Хама. В ходе боевого вылета авиация РФ атаковала позиции боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Аль-Муайзила к юго-западу от ключевого города Ханассер. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (michaelh992). Напомним, правительственные силы пытаются расширить буферную зону вокруг трассы «Дорога жизни», являющейся одним из крупнейших путей снабжения армии Башара Асада.

Между тем агентство новостей Syrian Revolution News Network, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает о том, что Отряды народной самообороны (YPG) в городе Манбидж начали проводить аресты выступающих против принудительной мобилизации населения. Напомним, как сообщалось ранее, курды начали насильно забирать на фронт всех мужчин призывного возраста. Кроме того, согласно заявлению официального представителя Турции в ООН Феридуна Синирлиоглу, подростки 14-15-ти лет также вербуются курдскими спецслужбами и используются в качестве смертников.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Twitter-канала (EuphratesPost), правительственные войска вместе с проасадовскими ополченческими отрядами ведут ракетные обстрелы укрепрайонов радикалов ИГ на окраине города Абу Кемаль, расположенного близ сирийско-иракской границы. Значительную поддержку объединенным войскам оказывают российские ВКС. О нанесенном ИГИЛовцам уроне не сообщается. В свою очередь, как утверждает военный источник в Twitter (b_blumberg) со ссылкой на подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак», террористы «Исламского государства»1 уничтожили два танка армии САР недалеко от станции «Т-2» на юго-западе провинции. Однако данная информация не получила подтверждения правительственных новостных порталов. Вероятно, боевики пытаются поднять боевой дух в своих отрядах, прежде чем САА начнет штурм Абу Кемаля. Несколькими часами ранее заместитель главы Минобороны России Александр Фомин сообщил, что участь террористов ИГ в Сирии предрешена.

Тем временем Сирийские демократические силы**** (SDF) наносят артиллерийские удары по городу Аль-Бусайра, оккупированному радикалами террористической группировки. Напомним, отряды ИГ находятся в окружении к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, ранее многие ИГИЛовцы добровольно перешли на сторону курдских войск.

Провинция Идлиб

Сирийская и российская авиация возобновила боевые вылеты в южной части региона. Как передает Telegram-канал (SRNN2011), авиаудары союзников пришлись на укрепления и пути поставок исламистов «Джебхат Ан-Нусры» в районе деревень Аль-Хула и Аль-Шатайб, находящихся у границы между Хамой и Идлибом. Данные о потерях со стороны боевиков пока формируются. Напомним, «Ан-Нусра» регулярно стягивает дополнительные отряды из Идлиба, что препятствует продвижению правительственных сил в Хаме.

Провинция Хама

Оппозиционный информационный портал Omawi News Agency сообщает о новых обстрелах со стороны частей САА недалеко от города Аль-Латамина, расположенного севернее столицы провинции. Кроме того, по заявлению информагентства Syrian Revolution News Network, армия САР продолжает вести огонь по опорным пунктам радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», на окраине деревни Тулюль Аль-Хамр.

Связанное с вооруженной оппозицией агентство новостей Orient News утверждает, что боевики «Ан-Нусры» отбили атаку САА и ее союзников вблизи населенных пунктов Аль-Зафирия и Аль-Маширфа северо-восточнее Хамы. При этом около 15 военнослужащих САР были убиты. Также правительственные войска якобы потеряли два танка недалеко от поселения Абу Лафа. Тем не менее данная информация не получила подтверждения. Напомним, ранее напротив, сообщалось о том, что армия Башара Асада значительно преуспела в регионе благодаря воздушной поддержке ВКС РФ.

Ирак

Стало известно, что иракская армия благодаря содействию местных жителей обнаружила командный пункт одного из наиболее опасных главарей террористов «Исламского государства» по прозвищу Аль-Джуреди, передает информационное агентство Al Masdar News. Сообщается, что он является высокопоставленным членом террористической группировки и занимался планированием и организацией террористических актов. Его главной целью всегда являлись гражданские лица и сельскохозяйственные угодья. Штаб-квартира была найдена в деревне Нахр Аль-Имам в десяти километрах от города Аль-Микдадия в провинции Дияла. Самому Джуреди удалось скрыться.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)