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Ялта, 6 ноября. Крым всегда должен был находиться в составе России, а попадание полуострова на Украину является ошибкой, заявил депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани во время форума друзей Крыма в Ялте.

Мариани обратил внимание, что референдум в Крыму был проведен законно.

«Большой процент людей высказались за то, чтобы Крым находился в составе России, именно за то, чтобы Крым находился там, где он и должен был находиться, — цитирует его РИА Новости. — А не за то, что произошло с ним случайно, когда он на короткое время, по воле Хрущева, оказался в составе Украины».

Французский политик констатировал, что мировая общественность должна знать, что Крым принадлежит России. В связи с этим он призвал снять санкции с России и с полуострова.

Ранее власти республики заявили о провале попыток Киева сорвать форум.