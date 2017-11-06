Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе
Политика
Крым оказался в составе Украины случайно — французский политик
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крым оказался в составе Украины случайно — французский политик

    13:23  6 Ноября 2017
    49

    Крым оказался в составе Украины случайно — французский политик

    Ялта, 6 ноября. Крым всегда должен был находиться в составе России, а попадание полуострова на Украину является ошибкой, заявил депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани во время форума друзей Крыма в Ялте.

    Мариани обратил внимание, что референдум в Крыму был проведен законно.

    «Большой процент людей высказались за то, чтобы Крым находился в составе России, именно за то, чтобы Крым находился там, где он и должен был находиться, — цитирует его РИА Новости. — А не за то, что произошло с ним случайно, когда он на короткое время, по воле Хрущева, оказался в составе Украины».

    Французский политик констатировал, что мировая общественность должна знать, что  Крым принадлежит России. В связи с этим он призвал снять санкции с России и с полуострова.

    Крым оказался в составе Украины случайно — французский политик

    Ранее власти республики заявили о провале попыток Киева сорвать форум.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #россия #украина #франция #крым #форум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        57
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        379
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        19535
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1550