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Происшествия
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В ДНР назвали причину обострения в Донбассе
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    В ДНР назвали причину обострения в Донбассе

    13:26  6 Ноября 2017
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    В ДНР назвали причину обострения в Донбассе

    Донецк, 6 ноября. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал, с чем связано обострение ситуации в Донбассе.

    «Мы не исключаем, что обострению обстановки послужила попытка командования скрыть истинные причины возгорания складов с боеприпасами в районе Опытного», — цитирует Басурина агентство РИА Новости.

    По его словам, причинами возгорания стало чрезмерное накопление боеприпасов на складах и халатное обращение со взрывчатыми веществами.

    Басурин уверен, что с помощью обстрела Донецка и ближайших населенных пунктов силовики пытались спровоцировать ответный огонь со стороны ДНР, «чтобы затем списать свои ошибки потерей боеприпасов в районе Опытного».

    Ранее в ДНР сообщили о взрыве склада боеприпасов в районе подконтрольного киевской стороне поселка Опытное.

    Напомним, что ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #басурин
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