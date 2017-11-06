В ДНР назвали причину обострения в Донбассе

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Донецк, 6 ноября. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал, с чем связано обострение ситуации в Донбассе.

«Мы не исключаем, что обострению обстановки послужила попытка командования скрыть истинные причины возгорания складов с боеприпасами в районе Опытного», — цитирует Басурина агентство РИА Новости.

По его словам, причинами возгорания стало чрезмерное накопление боеприпасов на складах и халатное обращение со взрывчатыми веществами.

Басурин уверен, что с помощью обстрела Донецка и ближайших населенных пунктов силовики пытались спровоцировать ответный огонь со стороны ДНР, «чтобы затем списать свои ошибки потерей боеприпасов в районе Опытного».

Ранее в ДНР сообщили о взрыве склада боеприпасов в районе подконтрольного киевской стороне поселка Опытное.

Напомним, что ВСУ выпустили более 940 снарядов и ракет по территории ДНР.