Появилось видео конфуза Трампа на встрече с премьером Японии

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Токио, 6 ноября. Американский лидер Дональд Трамп снова оконфузился, на этот раз во время двухнедельного азиатского турне. В ходе традиционного кормления рыб в японском дворце Акасака миллиардер высыпал в пруд целую пачку корма. Об этом пишет издание The Guardian.

По информации издания, у Трампа просто не хватило терпения кормить рыб маленькими порциями, поэтому он решил высыпать весь корм сразу.

Trump and Abe dump fish food into precious koi carp pond – video https://t.co/FTya0MtayE — The Guardian (@guardian) November 6, 2017

В понедельник император Японии принял в своей резиденции президента США и его супругу Меланью. Прием длился не больше 30 минут.

До этого Трамп успел сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Визит американского лидера в Японии продлится до вторника, 7 ноября, после чего он отправится в Южную Корею.