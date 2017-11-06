Появилось видео конфуза Трампа на встрече с премьером Японии
Токио, 6 ноября. Американский лидер Дональд Трамп снова оконфузился, на этот раз во время двухнедельного азиатского турне. В ходе традиционного кормления рыб в японском дворце Акасака миллиардер высыпал в пруд целую пачку корма. Об этом пишет издание The Guardian.
По информации издания, у Трампа просто не хватило терпения кормить рыб маленькими порциями, поэтому он решил высыпать весь корм сразу.
В понедельник император Японии принял в своей резиденции президента США и его супругу Меланью. Прием длился не больше 30 минут.
До этого Трамп успел сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Визит американского лидера в Японии продлится до вторника, 7 ноября, после чего он отправится в Южную Корею.