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Политика
Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути — Пушков
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    Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути — Пушков

    13:34  6 Ноября 2017
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    Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути — Пушков

    Москва, 6 ноября. В настоящее время США идут по очень опасному пути, проводя подготовку к войне против Северной Кореи, уверен председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По мнению Пушкова, запугать Пхеньян не удастся, а в случае войны не избежать огромных жертв.

    «Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути. Ответ Пхеньяна известен заранее, — отметил Пушков на своей странице Twitter. — Война начинается с деклараций. Затем гибнут люди».

    Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути — Пушков

    По мнению сенатора, мало кто поддержит президента США Дональда Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ, которые заявили о возможности военного решения проблем на корейском полуострове. Такие заявления не сработают в качестве средства давления на Пхеньян, поскольку там и так уверены во враждебности США, Южной Кореи и Японии.

    Напомним, в течение последних двух лет отношения между Северной Кореей и США, а также американскими союзниками дошли до своей нижней точки: в ответ на северокорейские ракетные и ядерные испытания США и Южная Корея провели целый ряд учений и берегов Корейского полуострова, а президент Трамп заявил, что «США слишком долго терпели существование КНДР».

    Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути — Пушков

    Автор: Валентин Меликов
    #пушков
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