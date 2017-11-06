Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути — Пушков

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Москва, 6 ноября. В настоящее время США идут по очень опасному пути, проводя подготовку к войне против Северной Кореи, уверен председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По мнению Пушкова, запугать Пхеньян не удастся, а в случае войны не избежать огромных жертв.

«Готовя войну против КНДР, США идут по очень опасному пути. Ответ Пхеньяна известен заранее, — отметил Пушков на своей странице Twitter. — Война начинается с деклараций. Затем гибнут люди».

По мнению сенатора, мало кто поддержит президента США Дональда Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ, которые заявили о возможности военного решения проблем на корейском полуострове. Такие заявления не сработают в качестве средства давления на Пхеньян, поскольку там и так уверены во враждебности США, Южной Кореи и Японии.

Трамп и Абэ заявили о возможности военного решения проблемы КНДР.Мало кто их в этом поддержит. Как средство давления на Пхеньян не сработает — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 6, 2017

Напомним, в течение последних двух лет отношения между Северной Кореей и США, а также американскими союзниками дошли до своей нижней точки: в ответ на северокорейские ракетные и ядерные испытания США и Южная Корея провели целый ряд учений и берегов Корейского полуострова, а президент Трамп заявил, что «США слишком долго терпели существование КНДР».