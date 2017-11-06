Apple предупредила владельцев iPhone X о выгорании дисплея

В Избранное

Нью-Йорк, 6 ноября. Компания Apple предупредила обладателей новинки iPhone X об угрозе выгорания дисплея и рассказала, как можно этого избежать.

В компании обратили внимание, что экран Super Retina может выгорать. Однако этой неприятности можно избежать, если соблюдать определенные правила. О них представители компании рассказали на официальной странице компании в Сети.

Чтобы избежать перегрева экрана, владельцам не советуют постоянно использовать максимальную яркость на iPhone X. Кроме того, им предложили установить последний пакет обновлений для гаджета.

Обладателям смартфона следует включить автояркость на устройстве, а также установить отключение экрана, когда телефон не используется. Разработчики также советуют избегать длительного показа статических изображений на максимальном уровне яркости, передает «Подмосковье 360».

Напомним, стоимость iPhone X составляет в России от 80 до 92 тысяч рублей.