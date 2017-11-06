Крым должен остаться в составе России — израильский политолог

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Ялта, 6 ноября. Израильский политолог Авигдор Эскин заявил, что Крым присоединили к России, чтобы избежать кровопролития. Полуостров должен оставаться в составе РФ, уверен он.

По словам эксперта, основополагающим языком в Крыму остается русский язык. На нем общаются люди разных национальностей и разных конфессий. Для сохранения мира на полуострове необходимо сохранение русской культуры и русского языка, добавил Эскин.

«С точки зрения международного закона мы знаем пример Косова. Косово, сказали нам, это исключение из правил. Почему? Нам говорят, что там пролилась кровь. Хочу задать всем юристам здесь вопрос: если этот довод весом, то почему менее весом довод, что Крым присоединился к России, чтобы предотвратить кровопролитие?», — цитирует его агентство РИА Новости.

Эскин также сослался на экспертную оценку событий весны 2014 года. Он напомнил несовершенство международного права. По его словам, непризнанное Приднестровье уже «25 лет является образцом мирного гармоничного существования».