В Минобороны РФ заявили, что участь террористов в Сирии предрешена

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Москва, 6 ноября. В борьбе с террористами в Сирии осталось лишь завершить наступление на юго-востоке страны, вдоль Евфрата, их участь предрешена. Таким мнением поделился заместитель главы Минобороны России Александр Фомин.

По его словам, вряд ли у кого-нибудь возникают сомнения, что значительная роль в успехах в борьбе с террористами принадлежит ВКС РФ, сообщает Газета.Ru.

Фомин подчеркнул, что на сегодняшний день остается только окончить наступление на юго-востоке Сирии, вдоль реки Евфрат.