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В Минобороны РФ заявили, что участь террористов в Сирии предрешена
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    В Минобороны РФ заявили, что участь террористов в Сирии предрешена

    12:50  6 Ноября 2017  /обновлено: 13:02  06 Ноября 2017
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    В Минобороны РФ заявили, что участь террористов в Сирии предрешена

    Москва, 6 ноября. В борьбе с террористами в Сирии осталось лишь завершить наступление на юго-востоке страны, вдоль Евфрата, их участь предрешена. Таким мнением поделился заместитель главы Минобороны России Александр Фомин. 

    По его словам, вряд ли у кого-нибудь возникают сомнения, что значительная роль в успехах в борьбе с террористами принадлежит ВКС РФ, сообщает Газета.Ru.

    В Минобороны РФ заявили, что участь террористов в Сирии предрешена

    Фомин подчеркнул, что на сегодняшний день остается только окончить наступление на юго-востоке Сирии, вдоль реки Евфрат.

    «Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена», — подчеркнул заместитель главы оборонного ведомства России. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #вкс рф #минобороны россии #фомин #евфрат
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