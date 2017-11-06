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Украина
Британский политолог рассказал Киеву, как вернуть Крым
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    Британский политолог рассказал Киеву, как вернуть Крым

    13:02  6 Ноября 2017
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    Британский политолог рассказал Киеву, как вернуть Крым

    Киев, 6 ноября. Для того, чтобы вернуть себе Крым, Киев должен любыми способами противостоять «нормализации» и достижению нового статус-кво в отношении полуострова, уверен британский политолог-украинист Эндрю Уилсон. По мнению британца, если Киев сможет максимально затянуть процесс признания Крыма российской территорией, РФ будет сложно поддерживать экономическую стабильность полуострова.

    Очень тревожным признаком, уверен Уилсон, является то, что даже одна из парламентских партий Германии подняла вопрос о признании Крыма российским и говорила о «нормализации, принятии реальности российского Крыма».

    «Основная мысль, которую можно противопоставить: любая идея нормализации означает на самом деле глубоко нестабильный Крым — экономически России очень сложно поддерживать полуостров», — заявил британский политолог в интервью украинскому изданию.

    Британский политолог рассказал Киеву, как вернуть Крым

    При этом Киев должен поддерживать всех крымских татар, которые отказываются от ассимиляции в рамках России — любая политическая неустойчивость на полуострове — к выгоде действующей украинской власти. Впрочем, «это может не иметь существенного практического эффекта, но это очень важно в принципе», признает эксперт.

    «Во-вторых, нужно играть в долгую игру. Иногда вспоминают отказ Запада признавать аннексию СССР стран Балтии – это хорошая аналогия. Тогда это продолжалось с 1940-х и до 1989–1991 годов, — отметил политолог, признавая, что «долгая игра» может и не дать никаких результатов. — Я не прогнозирую, что российское правление падет, но эти вещи требуют стратегического терпения».

    Таким образом, британский украинист фактически признал, что никаких шансов «вернуть» Крым в обозримое историческое время у Киева нет — а стремительно ухудшающаяся внутренняя обстановка на Украине исключает возникновения у жителей Крыма желания вернуться.

    Британский политолог рассказал Киеву, как вернуть Крым

    Автор: Валентин Меликов
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