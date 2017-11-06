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Политика
Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе
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    Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

    12:39  6 Ноября 2017
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    Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

    Москва, 6 ноября. Глава российского государства Владимир Путин выразил американскому коллеге Дональду Трампу глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. 

    Российский президент выразил глубокие соболезнования Трампу в связи с техасской трагедией.

    «Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — следует из сообщения.

    Путин также добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родственников и близких.

    Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

    Напомним, ранее стало известно, что 5 ноября мужчина расстрелял прихожан в техасской церкви, расположенной возле Сан-Антонио. В результате стрельбы погибли 26 человек, десятки раненых.

    Стрелявший мужчина ворвался в церковь с автоматической винтовкой.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сша #трамп #стрельба #техас #церковь #сан-антонио
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