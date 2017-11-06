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Политика
Попытки Киева помешать Форуму друзей Крыма провалились — Мурадов
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    Попытки Киева помешать Форуму друзей Крыма провалились — Мурадов

    12:49  6 Ноября 2017
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    Попытки Киева помешать Форуму друзей Крыма провалились — Мурадов

    Ялта, 6 ноября. Попытки Киева сорвать проведение Форума друзей Крыма провалились: на мероприятие прибыли делегации более чем 30 стран мира, заявил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

    Мурадов констатировал, что практически все приглашенные в Крым иностранные делегации приняли участие в форуме. Он подчеркнул, что гости республики приехали на полуостров, чтобы поддержать его жителей, а также выступить за мир и против санкционной политики.

    По словам крымского вице-премьера, попытки украинских властей сорвать мероприятие не увенчались успехом.

    «Все их (украинских властей. — Прим. ФАН) попытки провалились, — цитируют Мурадова РИА Новости. — Они оказались безрезультатными, потому что практически все, кого мы приглашали, приехали».

    Попытки Киева помешать Форуму друзей Крыма провалились — Мурадов

    Напомним, Киев пытался не допустить посещения иностранными делегациями Крыма.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #крым #мурадов #форум
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