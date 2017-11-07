Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

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Обстановка в Сирии за последние два года серьезно изменилась. С тех пор как ВКС РФ начали работу в этом регионе, «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) потеряло почти все свои территории и в настоящий момент сохраняет присутствие лишь на юге провинции Дейр эз-Зор. Таким образом, ситуация находится в фазе постепенного перехода от вооруженного противостояния к политическому урегулированию кризиса. Во многих районах САР, где ранее бушевали ежедневные бои, сейчас работают зоны деэскалации, и стороны сохраняют режим тишины, решая разногласия уже в рамках мирного переговорного процесса. Благодаря этому политологи и социологи смогли начать работу по исследованию мнения общественности в Сирии. На данный момент опрос уже завершен, итоги подведены, Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует окончательные результаты данного исследования.

Политолог и руководитель экспертной группы, старший научный сотрудник факультета политологии СПбГУ Мария Пушкина подчеркивает, что главная цель опроса заключалась в том, чтобы понять, каково истинное положение дел в стране, что думают сами сирийцы о ситуации в арабской республике. Необходимо наконец разобраться — где ложь, а где правда в том, что пишут о сирийском конфликте в СМИ.

Жизнь в Сирии и нежелание эмигрировать

«Провести исследование и сформировать большой массив данных было нелегко, но у нас все же получилось собрать информацию во всех 14 провинциях республики, даже в тех районах, где ведутся интенсивные военные действия. В целом более обширное исследование подтвердило результаты предварительного опроса. Подавляющее большинство респондентов — свыше 62% — считают, что в стране кризис. Его причина — в заговоре ряда стран, являющихся внешними участниками конфликта, а также в некоторых внутренних проблемах Сирии, из-за которых государство заметно ослабло, в частности, например, в высоком уровне коррупции. Нередко люди боялись честно отвечать на вопросы, опасаясь, что их искренние ответы могут навредить им и их семьям, однако когда сирийцы понимали, в чем состоит цель нашей работы, они часто благодарили за то, что хоть кто-то интересуется настоящим мнением сирийского народа, а не играет с их страной, словно с марионеткой».

Исследование показало, что сирийцы спорно оценивают работу властей на местах и в регионах: 34% — отрицательно, и чуть меньше, а именно 26,5%, напротив, положительно. Инфраструктура многих районов страны разрушена, помимо этого — безработица, постоянные перебои в поставках воды, газа и электроэнергии. Несомненно, люди хотели бы жить в сильной стране, где успешно функционировали бы государственные институты. Но при этом, что характерно, отмечает Мария Пушкина, несмотря на войну и тяжелую гуманитарную ситуацию, большая часть опрошенного населения отрицательно ответила на вопрос — «Покинули бы вы Сирию при возможности?».

«О готовности уехать говорили в основном жители окраин страны, а также тех регионов, которые сейчас в большей степени охвачены боевыми действиями. Можно также заметить, что чем более радикально настроен респондент, чем более он религиозен (чаще это относится к суннитам), тем чаще шла речь о переезде в Европу, в Канаду — в те страны, в которых, по их словам, уважалась бы их личность. Но в целом миграционный потенциал, конечно, ниже, чем ожидалось изначально: большинство респондентов ответили, что не покинули бы Сирию даже при возможности, а у 14% эта возможность даже была, но они сознательно не воспользовались ею».

Роль Башара Асара

Если работу местных и региональных властей люди оценивают спорно, то о президенте САР Башаре Асаде больше 60% опрошенных высказались положительно. В ходе исследования выяснилось, что многие сирийцы уважают своего лидера, прежде всего, за мужество, которое он проявил, оставшись в сложное время со своим народом. Кроме того, большинство положительно отметило работу правящей партии БААС, при этом не забыв и другие парламентские партии Сирии.

«Наиболее частое объяснение положительной оценки деятельности Башара Асада состоит в том, что президент не покинул Сирию, как это сделали главы ряда других арабских стран, и проявил храбрость, настояв на сохранении целостности республики и борьбе с террористами. Причем люди понимают, что совсем не все в управлении государством организовано правильно, но все же уважают своего лидера. Среди опрошенных были и те, кто признались, что раньше больше склонялись к оппозиционным взглядам, но все же позитивно высказались о президенте САР, отмечая его мужество и стремление быть со своим народом. Не обошлось, конечно, и без радикальных оценок, как например — «безбожник» или «главная причина хаоса в стране», но подобных высказываний было совсем немного. Примечательно, что правящая в САР партия БААС, в свою очередь, также не просто собрала больше положительных оценок (больше 52%), нежели отрицательных, но и опередила другие действующие фракции по числу условных голосов».

Россия — друг, США — враг

Что касается внешней ситуации, то среди всех государств, участвующих в вооруженном конфликте на территории Сирии, Россия чаще остальных называлась респондентами дружественной страной, поскольку это именно та страна, которая внесла наибольший вклад в борьбу со всеобщим врагом — «Исламским государством». Положительное отношение к РФ выразило подавляющее большинство опрошенных — 74%. И напротив, главными врагами республики жители САР считают Израиль и Соединенные Штаты, которые набрали соответственно 96% и 88% отрицательных оценок. Эти внешние игроки, наоборот, воспринимаются как сообщники террористов.

«Если говорить о восприятии других стран, то Россия является однозначным другом для большинства респондентов, в то время как США и Израиль — однозначными врагами. Мы настоятельно рекомендуем выносить эти данные на международные конференции с целью стимулирования дискуссии вокруг вопроса внутренних настроений населения в САР».

Будущее Сирии после войны

По данным опроса, почти все кто высказался в пользу Башара Асада и России как дружественной страны также заявили, что не допускают расчленения страны на части и отделения от Сирии Курдистана. Причем процент несогласных с этим перевалил за 80, это означает, что многие респонденты, не поддерживающие нынешнего президента, тем не менее, настаивают на сохранении целостности и единства страны. При этом большинство опрошенных сирийцев считают, что жизнь их страны должна формироваться на принципах светского государства, часть из них, кроме того, отмечают необходимость учитывать также религиозную составляющую.

Таким образом, данное исследование отображает усталость жителей Сирии от войны и их стремление жить в сильной стране с отлаженными механизмами функционирования государственных институтов. При этом, несмотря на заявления многих западных политиков о «бесчеловечности» Башара Асада, большинство сирийцев, осознавая характер внутренних проблем САР, все же оценивают его работу положительно и отдают предпочтение правящей партии «БААС». Что касается оценки главных внешних сил, действующих в Сирии, то Россия воспринимается народом республики как безусловный друг, а США, наоборот, как один из злейших врагов.

1 Организация запрещена на территории РФ.