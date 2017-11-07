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Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР
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    Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

    15:08  7 Ноября 2017
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    Дамаск, Сирия

    Обстановка в Сирии за последние два года серьезно изменилась. С тех пор как ВКС РФ начали работу в этом регионе, «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) потеряло почти все свои территории и в настоящий момент сохраняет присутствие лишь на юге провинции Дейр эз-Зор. Таким образом, ситуация находится в фазе постепенного перехода от вооруженного противостояния к политическому урегулированию кризиса. Во многих районах САР, где ранее бушевали ежедневные бои, сейчас работают зоны деэскалации, и стороны сохраняют режим тишины, решая разногласия уже в рамках мирного переговорного процесса. Благодаря этому политологи и социологи смогли начать работу по исследованию мнения общественности в Сирии. На данный момент опрос уже завершен, итоги подведены, Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует окончательные результаты данного исследования.

    Политолог и руководитель экспертной группы, старший научный сотрудник факультета политологии СПбГУ Мария Пушкина подчеркивает, что главная цель опроса заключалась в том, чтобы понять, каково истинное положение дел в стране, что думают сами сирийцы о ситуации в арабской республике. Необходимо наконец разобраться — где ложь, а где правда в том, что пишут о сирийском конфликте в СМИ.

    Жизнь в Сирии и нежелание эмигрировать

    Вопрос: как изменилась жизнь в месте проживания за последние годы

    «Провести исследование и сформировать большой массив данных было нелегко, но у нас все же получилось собрать информацию во всех 14 провинциях республики, даже в тех районах, где ведутся интенсивные военные действия. В целом более обширное исследование подтвердило результаты предварительного опроса. Подавляющее большинство респондентов — свыше 62% — считают, что в стране кризис. Его причина — в заговоре ряда стран, являющихся внешними участниками конфликта, а также в некоторых внутренних проблемах Сирии, из-за которых государство заметно ослабло, в частности, например, в высоком уровне коррупции. Нередко люди боялись честно отвечать на вопросы, опасаясь, что их искренние ответы могут навредить им и их семьям, однако когда сирийцы понимали, в чем состоит цель нашей работы, они часто благодарили за то, что хоть кто-то интересуется настоящим мнением сирийского народа, а не играет с их страной, словно с марионеткой».

    Вопрос: оцените деятельность региональной и местной власти

    Исследование показало, что сирийцы спорно оценивают работу властей на местах и в регионах: 34% — отрицательно, и чуть меньше, а именно 26,5%, напротив, положительно. Инфраструктура многих районов страны разрушена, помимо этого — безработица, постоянные перебои в поставках воды, газа и электроэнергии. Несомненно, люди хотели бы жить в сильной стране, где успешно функционировали бы государственные институты. Но при этом, что характерно, отмечает Мария Пушкина, несмотря на войну и тяжелую гуманитарную ситуацию, большая часть опрошенного населения отрицательно ответила на вопрос — «Покинули бы вы Сирию при возможности?».

    Вопрос: покинули бы Сирию при возможности

    «О готовности уехать говорили в основном жители окраин страны, а также тех регионов, которые сейчас в большей степени охвачены боевыми действиями. Можно также заметить, что чем более радикально настроен респондент, чем более он религиозен (чаще это относится к суннитам), тем чаще шла речь о переезде в Европу, в Канаду — в те страны, в которых, по их словам, уважалась бы их личность. Но в целом миграционный потенциал, конечно, ниже, чем ожидалось изначально: большинство респондентов ответили, что не покинули бы Сирию даже при возможности, а у 14% эта возможность даже была, но они сознательно не воспользовались ею».

    Роль Башара Асара

    Вопрос: оцените деятельность президента Башара Асада

    Если работу местных и региональных властей люди оценивают спорно, то о президенте САР Башаре Асаде больше 60% опрошенных высказались положительно. В ходе исследования выяснилось, что многие сирийцы уважают своего лидера, прежде всего, за мужество, которое он проявил, оставшись в сложное время со своим народом. Кроме того, большинство положительно отметило работу правящей партии БААС, при этом не забыв и другие парламентские партии Сирии.

    Вопрос: оцените деятельность основных политических партий

    «Наиболее частое объяснение положительной оценки деятельности Башара Асада состоит в том, что президент не покинул Сирию, как это сделали главы ряда других арабских стран, и проявил храбрость, настояв на сохранении целостности республики и борьбе с террористами. Причем люди понимают, что совсем не все в управлении государством организовано правильно, но все же уважают своего лидера. Среди опрошенных были и те, кто признались, что раньше больше склонялись к оппозиционным взглядам, но все же позитивно высказались о президенте САР, отмечая его мужество и стремление быть со своим народом. Не обошлось, конечно, и без радикальных оценок, как например — «безбожник» или «главная причина хаоса в стране», но подобных высказываний было совсем немного. Примечательно, что правящая в САР партия БААС, в свою очередь, также не просто собрала больше положительных оценок (больше 52%), нежели отрицательных, но и опередила другие действующие фракции по числу условных голосов».

    Россия — друг, США — враг

    Вопрос: какие страны — друзья, а какие — враги

    Что касается внешней ситуации, то среди всех государств, участвующих в вооруженном конфликте на территории Сирии, Россия чаще остальных называлась респондентами дружественной страной, поскольку это именно та страна, которая внесла наибольший вклад в борьбу со всеобщим врагом — «Исламским государством». Положительное отношение к РФ выразило подавляющее большинство опрошенных — 74%. И напротив, главными врагами республики жители САР считают Израиль и Соединенные Штаты, которые набрали соответственно 96% и 88% отрицательных оценок. Эти внешние игроки, наоборот, воспринимаются как сообщники террористов. 

    «Если говорить о восприятии других стран, то Россия является однозначным другом для большинства респондентов, в то время как США и Израиль — однозначными врагами. Мы настоятельно рекомендуем выносить эти данные на международные конференции с целью стимулирования дискуссии вокруг вопроса внутренних настроений населения в САР».

    Будущее Сирии после войны

    Вопрос: каково отношению к возможному отделению Курдистана

    По данным опроса, почти все кто высказался в пользу Башара Асада и России как дружественной страны также заявили, что не допускают расчленения страны на части и отделения от Сирии Курдистана. Причем процент несогласных с этим перевалил за 80, это означает, что многие респонденты, не поддерживающие нынешнего президента, тем не менее, настаивают на сохранении целостности и единства страны. При этом большинство опрошенных сирийцев считают, что жизнь их страны должна формироваться на принципах светского государства, часть из них, кроме того, отмечают необходимость учитывать также религиозную составляющую.

    Вопрос: назовите главные принципы организации государственного устройства

    Таким образом, данное исследование отображает усталость жителей Сирии от войны и их стремление жить в сильной стране с отлаженными механизмами функционирования государственных институтов. При этом, несмотря на заявления многих западных политиков о «бесчеловечности» Башара Асада, большинство сирийцев, осознавая характер внутренних проблем САР, все же оценивают его работу положительно и отдают предпочтение правящей партии «БААС». Что касается оценки главных внешних сил, действующих в Сирии, то Россия воспринимается народом республики как безусловный друг, а США, наоборот, как один из злейших врагов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #башар асад #израиль #дейр эз-зор #соцопрос
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