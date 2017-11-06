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Украина
Львов ностальгирует по «золотым временам бабушки Австрии» — немецкие СМИ
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    Львов ностальгирует по «золотым временам бабушки Австрии» — немецкие СМИ

    12:47  6 Ноября 2017
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    Львов ностальгирует по «золотым временам бабушки Австрии» — немецкие СМИ

    Берлин, 6 ноября. Пытаясь вернуть Украину в сферу своих интересов, российская сторона добилась противоположного, и на сегодняшний день в российско-украинских отношениях царит большая отчужденность. Об этом пишет немецкое издание Tiroler Tageszeitung.

    По словам автора материала Фло Вайсмана, отчужденность особенно ощущается во Львове, где, как уверяет журналист, даже «этнические русские ориентируются на Запад», а некоторые и вовсе вспоминают о «золотых временах Австро-Венгерской империи». 

    Он утверждает, что пожилые жители Львова ностальгируют по «золотым временам», когда город принадлежал «бабушке Австрии», передает RT.

    Львов ностальгирует по «золотым временам бабушки Австрии» — немецкие СМИ

    Как уверяет автор статьи, во Львове активно развивается туризм и цифровые технологии, а сам город находится далеко от военных действий.

    Жители Львова размышляют о будущем, вспоминая Майдан четырехлетней давности.

    О разделении Украины на националистический запад и русский восток здесь никто не говорит, поскольку, как пишет журналист, якобы «большинство этнических русских с огромным интересом смотрят на Запад, но не в сторону России».

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #украина #львов
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