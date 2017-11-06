Умеров обвинил СБУ и милицию в сдаче Крыма: Надо было открыть огонь

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Киев, 6 ноября. Украинские военные в Крыму оказались предателями, когда на полуострове появились российские войска, спешно направленные для предотвращения кровопролития в автономной республике, заявил заместитель лидера «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) Ильми Умеров.

По мнению Умерова, «сотрудники СБУ и милиции в Крыму оказались предателями на 100%, военнослужащие — на 80%, прокуратура — на 70%". Именно благодаря попустительству с их стороны полуостров бескровно и добровольно выбрал присоединение к России.

«Каждая из 300 воинских частей должна была открыть огонь в ответ на появление «зеленых человечков», — настаивает 60-летний Умеров. — Но ни одна из воинских частей не выполнила свою задачу. Если бы было сопротивление со стороны власти, со стороны населения оно тоже бы появилось в какой бы то ни было форме».

Таким образом, «предательством» Украины в понимании одного из лидеров крымских татар является решение командиров украинских военных на полуострове не ввязываться в безнадежный бой за интересы сил, которые организовали государственный переворот в Киеве — тогда осмотрительность офицеров ВСУ позволила предотвратить вооруженный конфликт на территории полуострова. В противном случае курортный Крым мог бы стать зоной боевых действий и бесчисленных жертв.

Именно власти Украины — не только при Януковиче, но и во время всей ее независимой истории — виноваты в таком поведении своих людей в Крыму, считает Умеров. По его словам, если бы Киев не ждал подвоха от крымских татар, а выполнил их требования и превратил бы полуостров в крымскотатарскую национальную автономию, удалось бы избежать присоединения Крыма к России в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.