Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пенсионерка погибла, выпав с пятого этажа в Кузбассе
Украина
Умеров обвинил СБУ и милицию в сдаче Крыма: Надо было открыть огонь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Умеров обвинил СБУ и милицию в сдаче Крыма: Надо было открыть огонь

    12:43  6 Ноября 2017
    132

    Умеров обвинил СБУ и милицию в сдаче Крыма: Надо было открыть огонь

    Киев, 6 ноября. Украинские военные в Крыму оказались предателями, когда на полуострове появились российские войска, спешно направленные для предотвращения кровопролития в автономной республике, заявил заместитель лидера «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) Ильми Умеров. 

    По мнению Умерова, «сотрудники СБУ и милиции в Крыму оказались предателями на 100%, военнослужащие — на 80%, прокуратура — на 70%". Именно благодаря попустительству с их стороны полуостров бескровно и добровольно выбрал присоединение к России.

    «Каждая из 300 воинских частей должна была открыть огонь в ответ на появление «зеленых человечков», — настаивает 60-летний Умеров. — Но ни одна из воинских частей не выполнила свою задачу. Если бы было сопротивление со стороны власти, со стороны населения оно тоже бы появилось в какой бы то ни было форме».

    Умеров обвинил СБУ и милицию в сдаче Крыма: Надо было открыть огонь

    Таким образом, «предательством» Украины в понимании одного из лидеров крымских татар является решение командиров украинских военных на полуострове не ввязываться в безнадежный бой за интересы сил, которые организовали государственный переворот в Киеве — тогда осмотрительность офицеров ВСУ позволила предотвратить вооруженный конфликт на территории полуострова. В противном случае курортный Крым мог бы стать зоной боевых действий и бесчисленных жертв.

    Именно власти Украины — не только при Януковиче, но и во время всей ее независимой истории — виноваты в таком поведении своих людей в Крыму, считает Умеров. По его словам, если бы Киев не ждал подвоха от крымских татар, а выполнил их требования и превратил бы полуостров в крымскотатарскую национальную автономию, удалось бы избежать присоединения Крыма к России в 2014 году.

    Умеров обвинил СБУ и милицию в сдаче Крыма: Надо было открыть огонь

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        57
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        379
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        19535
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1550