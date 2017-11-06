Люк Бессон в новом фильме отправил украинцев в космос

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Киев, 6 ноября. В новом фантастическом блокбастере известного французского режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» делегацию с Земли, вероятно, представляют украинцы. Об этом сообщил пользователь Twitter Vik Ogi.

Vik Ogi обратил внимание на любопытную деталь в новом фильме Бессона. У астронавтов, которые прибыли с Земли в фильме «Валериан и город тысячи планет», на плечах украинские нашивки и флаги. Пользователь Twitter прикрепил в качестве доказательства к своему посту кадры из фильма.

В фильме Бессона "Валериан и город тысячи планет" делегацию с земли представляет Украина:у космонавтов украинские нашивки и флаг. pic.twitter.com/oTO7JA9YQ6 — Vik Ogi (@vikasogi) November 5, 2017

Бессон прославился на весь мир благодаря своим картинам «Леон», «Такси», «Пятый элемент». Премьера «Валериан и город тысячи планет» состоялась этим летом. Фильм рассказывает о межгалактическом заговоре или афере поселенцев планеты Альфа, которые прибыли на нее со всех уголков галактик.