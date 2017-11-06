Ночной обстрел Донецка: корреспондент ФАН побывал там, куда угодили снаряды

В Избранное

Украинская армия накануне вечером нанесла по территории ДНР удар из запрещенного минскими соглашениями артиллерийского вооружения. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Из экстренного сообщения от командования Вооруженных сил ДНР: «около 17 часов украинские силовики со своих позиций в районе н.п. Авдеевка применили запрещенное вооружение — реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив один пакет по району Донецкого аэропорта и два пакета по району н.п. Яковлевка. Обстрел вели военные преступники из недавно прибывшей по ротации БТГр 25 овдбр ВСУ».

После ВСУ продолжили обстрелы жилых районов города Донецка, а также поселки Спартак, Жабичево, Яковлевка и Веселое. В ходе обстрелов украинские силовики применяли тяжелую артиллерию и минометы различных калибров. Были зафиксированы попадания в жилые дома на территории Киевского района Данецка и в районе Донецкого аэропорта. При обстрелах населенного пункта Спартак украинские военные применяли 152-миллимитровые артиллерийские установки. По Спартаку было выпущено более 20 снарядов.

Как стало известно от жителей Авдеевка, на северо-западной окраине города было замечено шесть самоходных артиллерийских установок, которые вели огонь по территории ДНР. Вскоре пресс-служба ВС ДНР опубликовала подтвержденную информацию с адресами жилых домов, подвергшихся обстрелам со стороны ВСУ.

1. проспект Киевский, д. 63 «Б» и «А» — повреждены остекление и газовая труба,

2. проспект Киевский, д. 71 — повреждены фундамент и остекление,

3. проспект Киевский, д. 63 — повреждено остекление,

4. проспект Киевский, д. 5 «А» и «Б» — повреждены остекление и фасад,

5. проспект Партизанский, д. 84 — повреждены остекление и фасад,

6. ул. Аристова, д.7 — повреждены остекление и фасад,

7. ул. Наметкина, д. 7 — сгорел автомобиль.

Кроме того, под огонь ВСУ попала плотина Верхнекальмиусского водохранилища в Ясиноватском районе. Сейчас ее персонал находится в укрытии, подробности инцидента уточняются.

Как только массированные обстрелы прекратились, корреспондент Федерального агентства новостей отправился на места попадания артиллерийских снарядов. За вычетом одиноких автомобилей, Киевский проспект был обнаружен ими практически полностью опустевшим. Несмотря на то, что до комендантского часа было еще много времени, никто не решался выйти на улицу. Звуки редких взрывов и автоматных очередей вдалеке разрезали сплошную тишину.

Рядом с одним из домов, попавших под обстрел, журналисты встретили встревоженную женщину, которая показала им последствия обстрелов. Она проводила их в собственную квартиру.

«Мне соседи позвонили. Вызвали с работы. Говорят тут попадания, — рассказала она. — Ну, слава Богу, только стекла повылетали».

Это уже не первый раз, когда женщине приходится вставлять новые окна. Последний раз их выбило обстрелами в феврале 2017 года. Морозы уже не за горами, а значит, теперь дончанке придется снова в срочном порядке искать деньги на ремонт.

Сквозь осколки стекла, застрявшие в металлических прутьях решетки, была видна огромная воронка. Снаряд разорвался в непосредственной близости от жилого дома. Стекла осыпались на первых двух этажах, на остальных — потрескались. Артиллерийский снаряд раздробил куст, а его осколки ударили в угол дома и посекли ветви деревьев.

«Мы только сегодня утеплили квартиру!» — сетует молодая семейная пара. Их окна также остались без стекол. В свежей обшивке зияла дыра от металлических фрагментов мины.

Долго время украинские снаряды не долетали до Киевского проспекта. Многие его жители начали возвращаться туда из других районов Донецка. Они занялись восстановлением разрушенного, надеясь, что вновь смогут жить в своих, а не съемных квартирах. Тем не менее вечером 5 ноября ВСУ вновь продемонстрировали, что жить на проспекте снова стало небезопасно.