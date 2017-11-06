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Сирия, 6 ноября. Жители города Дейр эз-Зор рассказали о насилии и пытках, проводимых ИГИЛовцами. Группа боевиков «Ан-Нусры»*** попала в окружение САА в Хаме. Войска САР обнаружили завод по производству СВУ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили завод по производству взрывчатых веществ в Дейр эз-Зоре; продвигаются в сторону Абе Кемаля в Дейр эз-Зоре; окружили группу боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»: противостоит САА на юге провинции Дейр эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударами армии САР близ населенного пункта Анадан северо-западнее Алеппо; вела перестрелки с САА на окраине Талль-Биссы к северу от Хомса; продолжает взаимные обстрелы с САА южнее Даръа; потеряла шестерых радикалов в боях с САА в Хаме.

Курды: подверглись ответному обстрелу турецких войск в западной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в социальной сети Twitter (TurkySyr1) сообщает о том, что турецкие войска, базирующиеся в районе населенного пункта Дарат Изза на западе Алеппо, открыли огонь по позициям Демократической армии Сирии**** (SDF) близ линии разграничения сил противоборствующих сторон. Как утверждает Twitter-канал, обстрел был проведен в ответ на артиллерийские удары со стороны курдов. Данную информацию также подтверждает на своей странице в Twitter (AhmetM_08) военный источник.

Между тем к северо-западу от столицы провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между войсками Башара Асада и исламистами антиправительственного формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам». После очередного обстрела боевиков, силы САР удалили по огневым позициям «Джебхат Ан-Нусры» в районе города Анадан, передает оппозиционный новостной портал Syrian Revolution News Network.

Провинция Хомс

Согласно информации военного источника в сети Telegram (SRNN2011), на севере Хомса недалеко от населенного пункта Талль-Бисса не прекращаются перестрелки между сирийскими войсками с одной стороны и боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, а также союзными ей группировками с другой. Напомним, несмотря на то, что к северу от столицы региона действует перемирие между подразделениями САР и «умеренной оппозицией», столкновения с «Джебхат Ан-Нусрой»1, которая в число «умеренных формирований» не входит, продолжаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

В административном центре провинции был обнаружен крупный завод по производству взрывчатки, ранее принадлежавший «Исламскому государству»1. Как передает информационное агентство SANA News, в здании было найдено большое количество химических веществ, которые часто используются террористами для создания СВУ и других видов оружия.

Тем временем местные жители Дейр-эз-Зора рассказали о зверствах боевиков ИГ во время оккупации города. По словам гражданских лиц, люди ежедневно подвергались пыткам и были вынуждены жить по законам шариата. Радикалы не щадили даже беременных женщин. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News.

В южной части региона правительственные подразделения продолжили крупномасштабное наступление в сторону пограничного города Абу Кемаль. По данным военных источников AMN, сирийские войска планомерно продвигаются вдоль шоссе, полегающего через станцию «Т-2» и Абу Кемаль. Поддержку САА оказывает российская авиация, а также бойцы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и ливанской военизированной организации «Хезболла». Напомним, накануне союзникам при помощи ВКС РФ удалось достичь границы с Ираком и занять позиции в 30 километрах от ключевого города.

Провинция Даръа

Части сирийской арабской армии (САА) и радикалы объединения «Тахрир Аш-Шам» продолжают вести взаимные артиллерийские обстрелы южнее города Даръа. Сообщается, что инициаторами вооруженного конфликта выступают исламисты «Ан-Нусры». Согласно данным военного источника в сети Twitter (athadsy65), боевики не перестают открывать провокационный огонь по военным объектам САА, несмотря на то, что в провинции 9 июля вступил в силу режим тишины.

Провинция Хама

В последнее время активизировались боевые действия в северной части Хамы. Вооруженное противостояние между правительственными войсками и отрядами альянса «Тахрир Аш-Шам» длится уже более двух недель. Как передает информагентство Syrian Revolution News Network, подконтрольное исламистам, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам радикалов вблизи деревни Тулюль Аль-Хамр. Одновременно части САА развивают наземное наступление при поддержке ВКС РФ. По сведениям военного источника в соцсети Twitter (PamSpenser), в боях были уничтожены еще шесть боевиков. Кроме того, солдатам армии Башара Асада удалось окружить группу исламистов. Подробности случившегося в данный момент выясняются. Как стало известно ранее Al Masdar News, сирийские подразделения преуспели на данном направлении, освободив несколько районов, оккупированных «Ан-Нусрой» на юге провинции Алеппо, граничащей с Хамой. Основной целью сил САР является возможность обезопасить от постоянных нападений антиправительственных формирований ключевую магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама. В ближайшее время планируется массированная атака на позиции «Ан-Нусры» вблизи города Аль-Рахаджан, который считается наиболее крупным бастионом группировки в данном районе.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria News сообщает о том, что проправительственные иракские ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» покинули свои позиции после освобождения стратегического города Аль-Каим и передали их вооруженным силам Ирака. Далее бойцы Сил народной мобилизации направятся в сторону населенного пункта Рава, расположенного в северной части провинции Аль-Анбар недалеко от города Ана.

Тем временем в провинции Кербела по обвинению в оскорблении чувств верующих были арестованы 22 местных жителя. Как сообщают военные источники AMN, задержанные распространяли сектантские религиозные идеи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)