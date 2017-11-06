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Британский миллиардер организует ежедневные полеты для космических туристов
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    Британский миллиардер организует ежедневные полеты для космических туристов

    12:08  6 Ноября 2017
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    Британский миллиардер организует ежедневные полеты для космических туристов

    Лондон, 6 ноября. Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что планирует организовать ежедневные полеты в космос.

    По словам предпринимателя, продолжительность каждого полета составит 10-15 минут. За поездку в космос придется заплатить примерно 250 тыс. долларов.

    По информации британских СМИ, организацией полетов займется его компания Virgin Galactic, которая на сегодняшний день разрабатывает новый аппарат, с помощью которого можно будет отправиться в пилотируемый полет.

    Стоит отметить, что ранее тестирования полетов прошли безуспешно.

    Три года назад корабль SpaceShipTwo отделился от носителя, но потерпел крушение на высоте 14 километров. Один из пилотов корабля погиб, второй сумел выжить. 

    Автор: Дана Балан
    #космос #туризм #полет #брэнсон
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