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Киев, 6 ноября. Активный участник госпереворота на Украине, член «Автомайдана» Сергей Поярков заявил, что Россия якобы украла будущее у украинцев, а проблемы придется «ложкой расхлебывать» будущему поколению.

Россия является «виновницей» проблем современной Украины, она украла будущее у украинцев, считает участник государственного переворота Сергей Поряков. По его словам, произошло это после революции 1917-го года.

«Огромное пространство, шестая часть земной поверхности — украли все. И тогда нам, нашим родителям, нашим детям заложили эту проблему. То, что произошло тогда, оно не может просто так рассосаться, оно будет иметь последствия», — сказал участник Майдана, его слова транслировал 112.

Он заявил, что нынешнему и будущему поколениям «придется по ложке это расхлебывать». По мнению Пояркова, украинцы, которые считают себя патриотами, должны говорить на государственном языке. При этом активист вспомнил, что ранее сам говорил по-русски.

«Я начал с себя. До того я разговаривал на русском. И потому, когда я даю совет, я говорю: смотрите на меня, когда-то я только на русском разговаривал и дома, и по телевидению», — отметил он.

На Украине регулярно делают заявления, обвиняя Россию то в причастности к кибератакам, то к подготовке к войне. Антироссийская риторика слышна на фоне неудач действующей власти Киева в экономической и социальной политике. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил ранее, что все обвинения в адрес РФ со стороны Украины не имеют под собой основания.