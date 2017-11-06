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Украина
«Украли все»: активист «Автомайдана» обвинил Россию в проблемах Украины
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    «Украли все»: активист «Автомайдана» обвинил Россию в проблемах Украины

    12:30  6 Ноября 2017
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    «Украли все»: активист «Автомайдана» обвинил Россию в проблемах Украины

    Киев, 6 ноября. Активный участник госпереворота на Украине, член «Автомайдана» Сергей Поярков заявил, что Россия якобы украла будущее у украинцев, а проблемы придется «ложкой расхлебывать» будущему поколению. 

    Россия является «виновницей» проблем современной Украины, она украла будущее у украинцев, считает участник государственного переворота Сергей Поряков. По его словам, произошло это после революции 1917-го года.

    «Огромное пространство, шестая часть земной поверхности — украли все. И тогда нам, нашим родителям, нашим детям заложили эту проблему. То, что произошло тогда, оно не может просто так рассосаться, оно будет иметь последствия», — сказал участник Майдана, его слова транслировал 112.

    Он заявил, что нынешнему и будущему поколениям «придется по ложке это расхлебывать». По мнению Пояркова, украинцы, которые считают себя патриотами, должны говорить на государственном языке. При этом активист вспомнил, что ранее сам говорил по-русски.

    «Украли все»: активист «Автомайдана» обвинил Россию в проблемах Украины

    «Я начал с себя. До того я разговаривал на русском. И потому, когда я даю совет, я говорю: смотрите на меня, когда-то я только на русском разговаривал и дома, и по телевидению», — отметил он. 

    На Украине регулярно делают заявления, обвиняя Россию то в причастности к кибератакам, то к подготовке к войне. Антироссийская риторика слышна на фоне неудач действующей власти Киева в экономической и социальной политике. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил ранее, что все обвинения в адрес РФ со стороны Украины не имеют под собой основания.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина
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