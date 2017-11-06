У Порошенко заявили, что Россия «нарывается» на теракты украинских спецслужб

В Избранное

Киев, 6 ноября. Украина не является террористическим государством и эффективно предотвращает теракты на своей территории, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. При этом, по словам киевского чиновника, украинские спецслужбы способны нанести ответный удар в России.

Жебривский в интервью украинскому изданию воспроизвел официальную линию киевской политики, согласно которой за любыми трагическими происшествиями и террористическими актами на территории Украины видят «руку Кремля». По словам чиновника, «украинские спецслужбы достаточно эффективно реагируют на все эти вещи».

«Что касается нашего ответа, ну, Украина не является террористическим государством и террористических актов на территории, где могут погибнуть мирные жители — в Москве или еще где-то, Украина не производит. Хотя, в принципе, постоянно россияне нарываются, — заявил Жебривский. — Такое впечатление, что на ответ украинских спецслужб».

С мнением Жебривского об «эффективности украинских спецслужб» трудно согласиться. Были ли многочисленные диверсии и инциденты на Украине совершены российскими спецслужбами или нет — сказать сложно. Зато очевидно, что за последние годы украинское военное ведомство лишилось трех крупнейших складов боеприпасов — в Сватово, в Балаклее и под Винницей, а также воинского склада под Львовом и хранилища боевой техники в Кривом Роге. Поскольку для украинских военных было невозможно открыто признать, что причиной пожаров стало разгильдяйство при хранении боеприпасов (а осведомленные источники указывали на необходимость скрыть масштабные хищения в Минобороны), пожары и взрывы по-быстрому «списали» на «работу российских спецслужб». И тут украинские спецслужбы проявили себя не с лучшей стороны, не сумев даже найти виновных.

Также трудно согласиться с утверждением о том, что Украина не производит теракты на чужой территории — гибель известных командиров ополчения Донбасса Моторолы и Гиви стала результатом самых настоящих терактов, совершенных, предположительно, украинскими спецслужбами. Да и регулярные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, в результате которых регулярно гибнут мирные жители, трудно назвать мирной деятельностью украинских военных.