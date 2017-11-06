Порошенко и Климкин выразили соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

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Киев, 6 ноября. Украинский президент Петр Порошенко и министр дипломатического ведомства страны Павел Климкин выразили соболезнования гражданам США в связи со стрельбой в Техасе.

По словам Порошенко, он «шокирован сообщениями о стрельбе в Техасе».

«Глубокие соболезнования американскому народу. Наши молитвы с жертвами и семьями», — написал он в социальной сети Twitter.

Также выразил соболезнования глава украинского МИД, отметив, что «Киев выражает солидарность нашим друзьям».

Напомним, ранее стало известно, что мужчина ворвался в баптистскую церковь в Техасе и открыл стрельбу по прихожанам. По последним данным полиции, 26 человек погибли и более 20 пострадали.

Подозреваемого ликвидировали на месте.

Ранее стало известно, что среди жертвы техасского стрелка была женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности.