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Общество
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Украина
Порошенко и Климкин выразили соболезнования в связи со стрельбой в Техасе
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    Порошенко и Климкин выразили соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

    11:31  6 Ноября 2017
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    Порошенко и Климкин выразили соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

    Киев, 6 ноября. Украинский президент Петр Порошенко и министр дипломатического ведомства страны Павел Климкин выразили соболезнования гражданам США в связи со стрельбой в Техасе. 

    По словам Порошенко, он «шокирован сообщениями о стрельбе в Техасе».

    «Глубокие соболезнования американскому народу. Наши молитвы с жертвами и семьями», — написал он в социальной сети Twitter. 

    Порошенко и Климкин выразили соболезнования в связи со стрельбой в Техасе

    Также выразил соболезнования глава украинского МИД, отметив, что «Киев выражает солидарность нашим друзьям». 

    Напомним, ранее стало известно, что мужчина ворвался в баптистскую церковь в Техасе и открыл стрельбу по прихожанам. По последним данным полиции, 26 человек погибли и более 20 пострадали.

    Подозреваемого ликвидировали на месте. 

    Ранее стало известно, что среди жертвы техасского стрелка была женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #украина #порошенко #климкин #стрельба #техас #церковь #сан-антонио
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