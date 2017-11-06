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Технологии
В РФ стартовали продажи нового BMW 6 Series GT
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    В РФ стартовали продажи нового BMW 6 Series GT

    11:33  6 Ноября 2017
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    В РФ стартовали продажи нового BMW 6 Series GT

    Москва, 6 ноября. На российском авторынке начались продажи нового BMW 6 серии GT. Новинка представлена в четырех вариациях: двух бензиновых модификациях и двух дизельных модификациях, сообщили в пресс-службе BMW Group Russia.

    Новый автомобиль отличается от своего предшественника вытянутыми светодиодными фарами, длинным капотом, сдвинутым багажным отсеком, легкоплавными колесными дисками, а также трехмерными задними фарами, плавно переходящими в хвостовую часть крыши.

    Все модификации нового BMW получили двигатели с передовой технологией TwinPower Turbo. Кроме того, автомобили оснащены автоматической восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic.

    Автомобиль также получил 100 л багажное отделение, общий объем которого составляет 610 л. Дверь багажника оборудовано электрическим приводом.

    Высокую степень безопасности во время проезда по дорогам обеспечивает система динамического контроля курсовой устойчивости DSC и АБС нового поколения, боковые и фронтальные подушки безопасности.

    Автор: Дима Оленин
    #авто #bmw 6 gt
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