В РФ стартовали продажи нового BMW 6 Series GT

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Москва, 6 ноября. На российском авторынке начались продажи нового BMW 6 серии GT. Новинка представлена в четырех вариациях: двух бензиновых модификациях и двух дизельных модификациях, сообщили в пресс-службе BMW Group Russia.

Новый автомобиль отличается от своего предшественника вытянутыми светодиодными фарами, длинным капотом, сдвинутым багажным отсеком, легкоплавными колесными дисками, а также трехмерными задними фарами, плавно переходящими в хвостовую часть крыши.

Все модификации нового BMW получили двигатели с передовой технологией TwinPower Turbo. Кроме того, автомобили оснащены автоматической восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic.

Автомобиль также получил 100 л багажное отделение, общий объем которого составляет 610 л. Дверь багажника оборудовано электрическим приводом.

Высокую степень безопасности во время проезда по дорогам обеспечивает система динамического контроля курсовой устойчивости DSC и АБС нового поколения, боковые и фронтальные подушки безопасности.