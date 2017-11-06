Месть ВСУ за уничтоженную бронетехнику: эксперт назвал причину участившихся обстрелов Донецка

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Крупная колонна украинской бронетехники, пытавшаяся подобраться к линии фронта для скрытной атаки позиций ДНР и ЛНР, была уничтожена ополченцами. Всего Украина потеряла 57 боевых машин: танков, БМП, грузовиков с живой силой и топливозаправщиков.

Обо всем этом сообщает в своем блоге донецкий военный корреспондент Марина Харькова. Она отмечает, что конкретное место и время боестолкновения известны, однако пока их не будут предавать огласке из соображений военной секретности. Также она заявляет, что за последние 12 дней украинские армейцы методично предпринимают попытки нарастить свою военную группировку вблизи Донецка и на Светлодарской дуге. Таким образом, уничтоженная колонна — одна из нескольких, которые Украина скрытно перебросила в направлении линии разграничения.

Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что участившиеся в последние дни обстрелы Донецка могут быть местью Украины за потерянную бронетехнику.

«Стоит отметить, что в первоначальном сообщении нет привязки к тому, где именно была уничтожена эта бронетехника, как именно проводилось ее огневое поражение, какие потери понес противник и т.д. Пока информация достаточно размыта. Возможно, в дальнейшем появится больше информации о данном столкновении и обстоятельствах, в которых оно произошло. В любом случае, недавняя эскалация на линии фронта — обстрелы Донецка, обстрелы на горловском направлении — свидетельствует о том, что потери с украинской стороны действительно имели место и спровоцировали ВСУ на истеричные ответные действия. Вполне возможно, что это — месть ВСУ за уничтоженную бронетехнику»,— отметил Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вполне возможно, считает военный эксперт, что описываемый инцидент мог произойти в районе населенного пункта Опытное. Вчера вечером оттуда пришли сообщения о пожаре на военном складе ВСУ. «Может быть, артиллерия ДНР накрыла там какие-то скрытые элементы военной инфраструктуры противника, что и привело к потере столь значительного числа бронетехники украинской стороной. На данный момент ситуация остается типичной: позиционная война с периодическими артиллерийскими обстрелами и локальными эскалациями. Пока потери не влияют на общую стратегическую обстановку», — предполагает Борис Рожин.