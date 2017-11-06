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Общество
Путин предлагает поручить Росгвардии охрану глав регионов
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    Путин предлагает поручить Росгвардии охрану глав регионов

    11:33  6 Ноября 2017
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    Путин предлагает поручить Росгвардии охрану глав регионов

    Москва, 6 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, говорится в документе.

    Президент Владимир Путин предложил внести поправки к закону «О войсках национальной гвардии РФ», законопроект размещен в базе данных Госдумы. Речь идет об обеспечении безопасности глав регионов страны на договорной основе. На вступление в силу документа отводится 180 дней с момента публикации.

    При рассмотрении поправок в российском парламенте представителем президента выступит заглавы Росгвардии Сергей Лебедев. Здесь же отмечается, что проект был поддержан кабмином, его реализация не требует отдельного финансирования.

    Путин предлагает поручить Росгвардии охрану глав регионов

     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #росгвардия
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