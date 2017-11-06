Путин предлагает поручить Росгвардии охрану глав регионов

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Москва, 6 ноября. Глава государства РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, говорится в документе.

Президент Владимир Путин предложил внести поправки к закону «О войсках национальной гвардии РФ», законопроект размещен в базе данных Госдумы. Речь идет об обеспечении безопасности глав регионов страны на договорной основе. На вступление в силу документа отводится 180 дней с момента публикации.

При рассмотрении поправок в российском парламенте представителем президента выступит заглавы Росгвардии Сергей Лебедев. Здесь же отмечается, что проект был поддержан кабмином, его реализация не требует отдельного финансирования.