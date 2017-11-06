В Минэнерго раскрыли подробности строительства новых ТЭС в Крыму

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Москва, 6 ноября. В министерстве энергетики России рассказали о проектах строительства новых тепловых электростанций (ТЭС) на территории Крыма.

По словам заместителя главы ведомства Андрея Черезова, речь идет о двух ТЭС мощностью по 470 МВт. Первую очередь планируется ввести весной будущего года, вторую — спустя месяц после первой.

Отмечается, что строительством занимается «дочка» Ростеха — «Технопромэкспорт».

Черезов сообщил, что станция, которая будет работать в Симферополе, может выдержать землетрясение магнитудой восемь баллов. Севастопольская станция может выдержать девятибалльные толчки.

Он также рассказал, что на одном из этапов произошло небольшое отставание от намеченного графика по причине требований к повышенной мощности фундамента для Севастопольской ТЭС.

Однако в настоящее время все идет согласно графику, подчеркнул он.