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Эр-Рияд ответил на ракетную атаку блокадой всех портов и воздушных гаваней Йемена
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    Эр-Рияд ответил на ракетную атаку блокадой всех портов и воздушных гаваней Йемена

    11:28  6 Ноября 2017
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    Эр-Рияд ответил на ракетную атаку блокадой всех портов и воздушных гаваней Йемена

    Эр-Рияд, 6 ноября. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале блокады всех портов и воздушных гаваней Йемена в ответ на неудавшийся ракетный удар по Эр-Рияду со стороны хуситов. Отправка и прибытие любых грузов, в том числе тех, которые жизненно необходимы страдающим от кровавой гражданской войны жителям Йемена, будет происходить под контролем сил саудовской коалиции.

    «Командование коалиции приняло решение временно закрыть все йеменские наземные, воздушные и морские порты», — указано в сообщении, распространенном официальным печатным органом Эр-Рияда Saudi Press Agency.

    Предлогом для таких действий Эр-Рияд называет предполагаемые поставки баллистических ракет йеменским шиитским повстанцам-хуситам из Ирана. В королевстве утверждают, что за запуском ракеты по аэропорту Эр-Рияда стоит непосредственно Тегеран, и существующего пограничного контроля недостаточно для того, чтобы предотвратить попадание иранских ракет в руки хуситов.

    Эр-Рияд ответил на ракетную атаку блокадой всех портов и воздушных гаваней Йемена

    «Командование коалиции считает, что это был возмутительный акт военной агрессии со стороны иранского режима, который может в будущем рассматриваться как акт войны против Саудовской Аравии, — приводит RT выдержку из официального заявления саудовской коалиции. — Королевство подтверждает своё законное право защищать свою территорию и свой народ согласно ст. 51 Устава ООН о праве на самооборону».

    Ранее президент США Дональд Трамп поддержал позиции Саудовской Аравии, обвинив Иран в ракетной атаке по аэропорту Эр-Рияда.

    Напомним, Саудовская Аравия в марте 2015 года вступила в гражданскую войну в Йемене на стороне официального президента аль-Хади. Удары по повстанцам-хуситам неоднократно вызывали отрицательную реакцию со стороны гуманитарных организаций, поскольку сопровождались огромным количеством погибших мирных жителей. Ситуацию усугубляет наступившая в Йемене гуманитарная катастрофа, однако на данный момент масштабных гуманитарных и дипломатических усилий для прекращения войны в Йемене не предпринимается.

    Эр-Рияд ответил на ракетную атаку блокадой всех портов и воздушных гаваней Йемена

    Автор: Валентин Меликов
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