Беременная женщина погибла при стрельбе в техасской церкви

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Сан-Антонио, 6 ноября. Среди прихожан баптистской церкви, расположенной неподалеку от Сан-Антонио, где ранее произошла стрельба, была беременная женщина. В результате чрезвычайного происшествия она также погибла.

По словам одного из очевидцев произошедшего, среди жертв была его кузина, которая была беременна и вскоре должна была стать матерью. Кроме того, там находились ее родные и близкие.

The victims of the Texas church shooting are being named. Among them is a woman eight months pregnant https://t.co/TKG5P2N8zv — TheJournal.ie (@thejournal_ie) November 6, 2017

Напомним, 5 ноября мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви, в результате чего, согласно последним цифрам, погибли 26 человек. Свыше 20 человек пострадали во время стрельбы.

Ранее стало известно, что подозреваемый в стрельбе Девин Келли был судим за нападение на супругу и ребенка пять лет назад. Он провел 12 месяцев в тюрьме, после чего был освобожден.

Отмечалось, что он также был атеистом.