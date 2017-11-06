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Происшествия
Беременная женщина погибла при стрельбе в техасской церкви
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    Беременная женщина погибла при стрельбе в техасской церкви

    11:03  6 Ноября 2017
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    Беременная женщина погибла при стрельбе в техасской церкви

    Сан-Антонио, 6 ноября. Среди прихожан баптистской церкви, расположенной неподалеку от Сан-Антонио, где ранее произошла стрельба, была беременная женщина. В результате чрезвычайного происшествия она также погибла.

    По словам одного из очевидцев произошедшего, среди жертв была его кузина, которая была беременна и вскоре должна была стать матерью. Кроме того, там находились ее родные и близкие.

    Напомним, 5 ноября мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви, в результате чего, согласно последним цифрам, погибли 26 человек. Свыше 20 человек пострадали во время стрельбы.

    Ранее стало известно, что подозреваемый в стрельбе Девин Келли был судим за нападение на супругу и ребенка пять лет назад. Он провел 12 месяцев в тюрьме, после чего был освобожден.

    Отмечалось, что он также был атеистом. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #стрельба #техас #церковь #сан-антонио
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