Режиссеры признались, в каких фильмах у актеров был настоящий секс

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Лос-Анджелес, 6 ноября. Голливудские режиссеры признались, что порой между актерами на съемочной площадке происходит настоящий секс, а не его имитация.

Особой реалистичностью всегда отличались фильмы датского режиссера Ларса фон Триера, известного по картинам «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Антихрист». В ходе съемок своего последнего фильма «Нимфоманка» режиссер заявил, что исполнители главных ролей Шайя Лабаф и Стейси Мартин будут заниматься реальным сексом, однако в итоге сеском в кадре занимались специально нанятые порноактеры.

Однако в фильме «Анихрист» актеры отказались от помощи дублеров и все делали самостоятельно, отмечает Cosmo.

В картине Клемента Вирго «Спи со мной» сцены интимной близости между главными героями казались настолько реалистичными, что актерам, исполняющим их роли, пришлось признаться, что секс на съемках был настоящим.

В ленте «Отголоски прошлого» британский актер Роберт Паттинсон был вынужден мастурбировать на сцене, чтобы получить настоящий оргазм.

Еще одну картину с настоящей эротикой сняли в 1979 году. Фильм под названием «Калигула» знаменитого режиссера Тино Брасса пестрил откровенными сценами.

Из-за реалистичной сцены орального секса фильм «Коричневый кролик» Винсента Галло стреском провалился во время дебютного показа в Каннах.