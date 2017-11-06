Сирия: российские военные провели две гуманитарные акции в Алеппо и Дамаске

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Дамаск, 6 ноября. Российские Вооруженные силы в Сирии продолжают проводить гуманитарные акции для облегчения положения мирного населения арабской республики, сильно пострадавшего от военных действий. В течение минувших суток российские военные в Сирии провели две гуманитарные акции.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе гуманитарной акции в населенном пункте Забедани в провинции Дамаск мирному населению города раздали продовольствие общим весом в 1,7 тонн.

Тем временем в городе Алеппо врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) оказывали помощь населению города. В общей сложности медицинская помощь на базе государственной больницы «Аль-Рази» была оказана 48 пациентам. Российские военные оказывали медпомощь и в других населенных пунктах в Сирии, в общей сложности за сутки медпомощь получил 121 человек.