Жители Ростова возмущены «зыбучими песками», засосавшими новую тротуарную плитку

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Ростов-на-Дону, 6 ноября. Жители Ростова раскритиковали некачественно установленную тротуарную плитку, поскольку даже недавно отремонтированные участки центральных улиц очень быстро портятся и фактически разваливаются.

Один из жителей поделился снимком новой тротуарной плитки. На фотографии запечатлено, что новое покрытие не только трескается, но и проваливается внутрь, вследствие чего образуется яма, пишет «Политэксперт».

Другой ростовчанин оставил под фото комментарий, отметив, что строители, вероятно, оправдаются тем, что «тротуарную плитку засосали зыбучие пески».

Пользователи Сети пока не пришли к единому мнению относительно того, что конкретно стало причиной случившегося, некачественный ремонт или плохие материалы.