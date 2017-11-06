Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Породистых собак дают напрокат в Воронежской области
Общество
Жители Ростова возмущены «зыбучими песками», засосавшими новую тротуарную плитку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Ростова возмущены «зыбучими песками», засосавшими новую тротуарную плитку

    10:52  6 Ноября 2017
    327

    Жители Ростова возмущены «зыбучими песками», засосавшими новую тротуарную плитку

    Ростов-на-Дону, 6 ноября. Жители Ростова раскритиковали некачественно установленную тротуарную плитку, поскольку даже недавно отремонтированные участки центральных улиц очень быстро портятся и фактически разваливаются. 

    Один из жителей поделился снимком новой тротуарной плитки. На фотографии запечатлено, что новое покрытие не только трескается, но и проваливается внутрь, вследствие чего образуется яма, пишет «Политэксперт».

    Другой ростовчанин оставил под фото комментарий, отметив, что строители, вероятно, оправдаются тем, что «тротуарную плитку засосали зыбучие пески». 

    Пользователи Сети пока не пришли к единому мнению относительно того, что конкретно стало причиной случившегося, некачественный ремонт или плохие материалы.

     

    Автор: Дана Балан
    #ростов-на-дону #ремонт #плитка #тротуар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        309
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        18423
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        1542
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        4110