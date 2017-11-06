«Поменяли фуражки»: на украинском ТВ нашли отличие ВСУ от советской армии

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Киев, 6 ноября. Президент Украины Петр Порошенко, а также командование ВСУ неоднократно заявляли о «новой украинской армии», однако среди изменений только трезубцы на фуражках вместо советской красной звезды, заявил журналист Руслан Коцаба.

В украинской армии не изменилось ничего, кроме некоторых деталей в обмундировании, считает журналист Руслан Коцаба. Такое мнение он высказал в в эфире телеканала NewsOne.

«Мы кормили армию, которая никогда не воевала, а, по сути,поменяла фуражки. То были красные звезды на фуражках, а тут им вдруг сказали — у вас теперь будет трезубец, все, поменяли и уже другая армия», — пояснил он.

Коцаба подчеркнул, что в ВСУ к проблемам советских «злодеев-прапорщиков» добавилось «пьянство и разгильдяйство». Ранее украинский генерал Дмитрий Уманец сообщил, что на складах ПВО находятся только просроченные ракеты, поскольку новых ракет средней дальности у Украины нет.