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Общество
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Украина
«Поменяли фуражки»: на украинском ТВ нашли отличие ВСУ от советской армии
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    «Поменяли фуражки»: на украинском ТВ нашли отличие ВСУ от советской армии

    11:03  6 Ноября 2017
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    «Поменяли фуражки»: на украинском ТВ нашли отличие ВСУ от советской армии

    Киев, 6 ноября. Президент Украины Петр Порошенко, а также командование ВСУ неоднократно заявляли о «новой украинской армии», однако среди изменений только трезубцы на фуражках вместо советской красной звезды, заявил журналист Руслан Коцаба. 

    В украинской армии не изменилось ничего, кроме некоторых деталей в обмундировании, считает журналист Руслан Коцаба. Такое мнение он высказал в в эфире телеканала NewsOne.

    «Мы кормили армию, которая никогда не воевала, а, по сути,поменяла фуражки. То были красные звезды на фуражках, а тут им вдруг сказали — у вас теперь будет трезубец, все, поменяли и уже другая армия», — пояснил он. 

    Коцаба подчеркнул, что в ВСУ к проблемам советских «злодеев-прапорщиков» добавилось «пьянство и разгильдяйство». Ранее украинский генерал Дмитрий Уманец сообщил, что на складах ПВО находятся только просроченные ракеты, поскольку новых ракет средней дальности у Украины нет. 

    «Поменяли фуражки»: на украинском ТВ нашли отличие ВСУ от советской армии

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #всу #украина
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