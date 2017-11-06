Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа

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Дамаск, 6 ноября. В настоящее время обстановка на территории зон деэскалации боевых действий в Сирии остается стабильной. Тем не менее, российские и турецкие наблюдатели в совместной комиссии по мониторингу соблюдения прекращения огня отметили ряд случаев нарушения перемирия.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение минувших суток российские наблюдатели зафиксировали одну перестрелку на территории провинции Алеппо, еще один случай нарушения перемирия в провинции Хомс и еще один — в южной провинции Даръа.

В то же время турецкие представители в комиссии зафиксировали четыре случая нарушения перемирия, сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ — два в провинции Алеппо, один случай на территории контролируемой оппозицией зоны деэскалации в провинции Идлиб и один случай в провинции Дамаск.

Как отмечает пресс-служба российского военного ведомства, «большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГИЛ»1 (обе террористические группировки запрещены на территории России).

1 Организация запрещена на территории РФ.