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Новости Сирии
Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа
Новости Сирии
Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа

    10:45  6 Ноября 2017
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа

    Дамаск, 6 ноября. В настоящее время обстановка на территории зон деэскалации боевых действий в Сирии остается стабильной. Тем не менее, российские и турецкие наблюдатели в совместной комиссии по мониторингу соблюдения прекращения огня отметили ряд случаев нарушения перемирия.

    Как сообщает Минобороны РФ, в течение минувших суток российские наблюдатели зафиксировали одну перестрелку на территории провинции Алеппо, еще один случай нарушения перемирия в провинции Хомс и еще один — в южной провинции Даръа.

    В то же время турецкие представители в комиссии зафиксировали четыре случая нарушения перемирия, сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ  — два в провинции Алеппо, один случай на территории контролируемой оппозицией зоны деэскалации в провинции Идлиб и один случай в провинции Дамаск.

    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа

    Как отмечает пресс-служба российского военного ведомства, «большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГИЛ»1 (обе террористические группировки запрещены на территории России).

    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали перестрелки в Алеппо, Хомсе и Даръа

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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