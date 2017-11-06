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Общество
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Украина
Европейские врачи отказываются лечить украинцев из-за взяток
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    Европейские врачи отказываются лечить украинцев из-за взяток

    10:54  6 Ноября 2017
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    Европейские врачи отказываются лечить украинцев из-за взяток

    Киев, 6 ноября. Некоторые европейские медицинские клиники отказываются обследовать граждан Украины, заявил телеведущий Петр Мага в эфире телеканала «Украина 112».

    По словам ведущего, его знакомый проживает в Ницце. Он построил там бизнес с нуля, очень много работал. Сейчас построил собственный дом.

    «Вот он ездит туда со своей семьей пройти обследование в больницах. Он говорит, во французских некоторых клиниках перестали принимать пациентов из Украины, России и Казахстана, потому что они научили французских врачей немножечко брать на лапу», — цитирует слова Маги издание «Политэксперт».

    Украинские интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к такой новости. Некоторые посоветовали согражданам, проживающим в Европе, просто не болеть, чтобы не попадать в сложную ситуацию.

    «В конце 90-х в Норвегии лечил зуб. Всё оплачивала фирма, в которой я работал.Тем не менее 30$ «на пиво» врача не удивили и исчезли в ящике стола, как кролик у иллюзиониста. В Гибралтаре по той же причине посещал врача и он не отказался от бутылки бренди. Резюме: Берут все», — пишет юзер по имени Андрей.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #европа #врач
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