Европейские врачи отказываются лечить украинцев из-за взяток

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Киев, 6 ноября. Некоторые европейские медицинские клиники отказываются обследовать граждан Украины, заявил телеведущий Петр Мага в эфире телеканала «Украина 112».

По словам ведущего, его знакомый проживает в Ницце. Он построил там бизнес с нуля, очень много работал. Сейчас построил собственный дом.

«Вот он ездит туда со своей семьей пройти обследование в больницах. Он говорит, во французских некоторых клиниках перестали принимать пациентов из Украины, России и Казахстана, потому что они научили французских врачей немножечко брать на лапу», — цитирует слова Маги издание «Политэксперт».

Украинские интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к такой новости. Некоторые посоветовали согражданам, проживающим в Европе, просто не болеть, чтобы не попадать в сложную ситуацию.