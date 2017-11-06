Частный вертолет разбился в Татарстане, пилот погиб

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Иннополис, 6 ноября. Утром в понедельник неподалеку от Казани потерпел крушение вертолет Bell. Пилот вертолета при крушении погиб.

«Сегодня около 08.00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407, бортовой номер RA01927. Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт «Свияжские холмы», чтобы забрать отдыхающих. Организована доследственная проверка'', — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, при падении вертолета погиб пилот Константин М., ему было 43 года. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ак Барс Аэро». Вертолет рухнул в чистом поле в условиях сильного тумана, причины падения на данный момент неясны.

Сотрудники регионального управления МЧС РФ уже достигли места падения вертолета, ведется работа по определению причин падения.