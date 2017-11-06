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Частный вертолет разбился в Татарстане, пилот погиб
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    Частный вертолет разбился в Татарстане, пилот погиб

    10:33  6 Ноября 2017
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    Частный вертолет разбился в Татарстане, пилот погиб

    Иннополис, 6 ноября. Утром в понедельник неподалеку от Казани потерпел крушение вертолет Bell. Пилот вертолета при крушении погиб.

    «Сегодня около 08.00 вблизи населенного пункта Иннополис Республики Татарстан потерпел крушение вертолет Bell-407, бортовой номер RA01927. Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт «Свияжские холмы», чтобы забрать отдыхающих. Организована доследственная проверка'', — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

    Частный вертолет разбился в Татарстане, пилот погиб

    Как сообщили источники Федерального агентства новостей, при падении вертолета погиб пилот Константин М., ему было 43 года. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ак Барс Аэро». Вертолет рухнул в чистом поле в условиях сильного тумана, причины падения на данный момент неясны.

    Сотрудники регионального управления МЧС РФ уже достигли места падения вертолета, ведется работа по определению причин падения.

    Автор: Валентин Меликов
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