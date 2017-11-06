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Рогозина рассмешили слова Трампа о «величайшей военной технике»
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    Рогозина рассмешили слова Трампа о «величайшей военной технике»

    10:23  6 Ноября 2017
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    Рогозина рассмешили слова Трампа о «величайшей военной технике»

    Москва, 6 ноября. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что «США производят величайшую в мире военную технику». 

    Напомним, ранее 45-й президент США в ходе визита в Японию в рамках 13-дневного турне по Азии заявил, что «США производят лучшую военную технику в мире». Он также подчеркнул, что в этом плане к Вашингтону «никто и близко не подступился».

    Трамп также добавил, что ранее саудовские силы ПВО, эксплуатирующие американские системы, сумели перехватить баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена

    «Да ладно», — написал Рогозин в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Напомним, в августе российский вице-премьер потроллил Трампа, заявившего о том, что США больше не будут использовать свои вооруженные силы для построения демократии в других государствах.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #трамп #рогозин #техника
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