Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу скончалась в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 ноября. Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева скончалась на 47 году жизни, сообщила Федерация пауэрлифтинга Петербурга.

Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу, тренер Наталья Румянцева ушла из жизни в возрасте 46 лет. Федерация пауэрлифтинга Петербурга принесла родным и близким спортсменки соболезнования, отметив, что смерть Румянцевой — «огромная потеря для всех», пишет «Ньюинформ».

О причинах смерти пока информации нет. В одном из своих интервью спортсменка тяжелоатлетка отмечала, что пришла в спорт, когда он только зарождался в Петербурге. Ее первый чемпионат проходил в 1991 году, звание чемпионки Европы Румянцева впервые получила на соревнованиях в Швеции.