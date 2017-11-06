США, Австралия и Южная Корея начали совместные военно-морские учения

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Токио, 6 ноября. США, Австралия и Южная Корея устроили совместные военно-морские учениях в водах южнокорейского острова Чеджудо. Мероприятие прошло в преддверии визита президента США Дональда Трамп, сообщает командование южнокорейских военно-морских сил.

Всего в учениях задействованы четыре корабля — южнокорейских миноносец Sejong с ракетами и системой раннего предупреждения Aegis, американский миноносец Chafee, а также фрегаты из Австралии «Мельбурн» и «Парраматта».

Кроме того, в учениях поучаствуют береговые патрульные самолеты Р-3 и вертолеты MH-60.

«Нынешние учения направлены на пресечение объединенными военно-морскими силами союзнических государств ввоза и вывоза северокорейского ядерного оружия и другого оружия массового поражения», — заявили в командовании ВМС Южной Кореи.

Отметим, что военные учения США, Австралии и Южной Кореи проходят на фоне визита Дональда Трампа в Азию. Сейчас он находится в Токио, а во вторник прилетает в Сеул.