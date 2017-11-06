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Путин отметил позитивные сдвиги в мировом общественном мнении о Крыме
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    Путин отметил позитивные сдвиги в мировом общественном мнении о Крыме

    10:11  6 Ноября 2017
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    Путин отметил позитивные сдвиги в мировом общественном мнении о Крыме

    Москва, 6 ноября. Российский лидер Владимир Путин считает, что создание Международной ассоциации друзей Крыма является позитивным сдвигом в общественном мнении на мировом уровне, говорится в приветствии к участникам конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма», телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

    Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне обозначились тенденции относительно развития конструктивного диалога на основе равной позиции всех участников. 

    «Сегодня все больше людей осознают недопустимость применения практики двойных стандартов, выступают за развитие конструктивного диалога между всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения», — говорится в обращении Путина к участникам конференции «Форум друзей Крыма». 

    Путин отметил позитивные сдвиги в мировом общественном мнении о Крыме

    Он отметил, что учреждение данной ассоциации «отражают сдвиги в мировом общественном мнении». Масштабное мероприятие собрало представителей центральных и местных властей, депутатов, общественных деятелей, представителей бизнес-кругов из более чем 20 стран мира, отметил он. 

    Это является свидетельством налаживания экономических, культурным связей с российским Крымом. Путин выразил надежду на плодотворность и содержательность дискуссий, которые запланированы на площадках форума.

    Автор: Ирина Селезнева
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